مصري يحصل على 94 ألف جنيه مستحقاته المتأخرة لدى كفيله بالسعودية

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية،نجح فى تسوية نزاع المواطن المصري "ماجد.ع.أ.ز" الذي يعمل أخصائي أطفال لدي مستوصف تميز الحكماء الراشدية ، وحصوله على مستحقاته المالية المتأخرة، وبلغت إجمالها 22 ألفا و500 ريال سعودي، أي ما يوازي 94 ألفًا و275 جنيها.





وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي: إن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مشكلة المواطن "ماجد.ع.أ.ز" الذي يعمل أخصائي أطفال لدي مستوصف تميز الحكماء الراشدية بالطرق الودية وحصوله علي مستحقاته ، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.





ولفت إلي أن الوزير تلقى تقريرا عاجلا من المستشار العمالى بجدة وليد عبد الرزاق أحمد، أكد فيه أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولي المستوصف للمطالبة بمستحقات المواطن المذكور بالطرق الودية ، واستجاب كفيله وتم تحصيل المستحقات البالغ إجمالها 22 ألفا و500 ريال سعودي، أي ما يوازي 94 ألفًا و275 جنيها، فضلا عن تأشيرة خروج وعودة .



