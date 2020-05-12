بالصور .. طلاب الثانوية العامة يتسلمون أرقام الجلوس من المدارس "بالكمامة"

توافد اليوم طلاب الثانوية العامة (الصف الثالث الثانوي) على المدارس ، لـ استلام ارقام الجلوس الورقية التي من المقرر أن يدخل بها طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم التي ستبدأ 7 يونيو 2020 .
ومن جانبه .. ينشر موقع صدى البلد في هذا التقرير صورا ترصد عملية تسليم ارقام جلوس طلاب الثانوية العامة ، في مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية للبنات التابعة لإدارة الدقي التعليمية بمحافظة الجيزة .
حيث إلتزمت المدرسة بتسليم ارقام جلوس الثانوية العامة لطالبات الصف الثالث الثانوي ، مع مراعاة كافة الاحتياطات الاحترازية مثل ارتداء الكمامات تحت إشراف احمد فتحى مدير المدرسة.
وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات رسمية أمس لجميع المدارس الثانوية ، بتشكيل أكثر من لجنة داخل المدرسة تكون مهمتها تسليم البطاقات ، وأن يكون التسليم فى فناء المدرسة ولا يسمح بدخول أكثر من فرد لاستلام رقم الجلوس، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية المتمثلة فى ارتداء الكمامات والقفازات.
كما أوصت الوزارة جميع المدارس بضرورة الالتزام بتطبيق القرار رقم (719) الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ 16/3/2020 والذى ينص على تنظيم تواجد السادة المعلمين بالتناوب وعدم المساس بالحالات الاستثنائية التى ذكرها القرار.