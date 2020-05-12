بالصور .. طلاب الثانوية العامة يتسلمون أرقام الجلوس من المدارس "بالكمامة"

توافد اليوم طلاب الثانوية العامة (الصف الثالث الثانوي) على المدارس ، لـ استلام ارقام الجلوس الورقية التي من المقرر أن يدخل بها طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم التي ستبدأ 7 يونيو 2020 .





ومن جانبه .. ينشر موقع صدى البلد في هذا التقرير صورا ترصد عملية تسليم ارقام جلوس طلاب الثانوية العامة ، في مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية للبنات التابعة لإدارة الدقي التعليمية بمحافظة الجيزة .





حيث إلتزمت المدرسة بتسليم ارقام جلوس الثانوية العامة لطالبات الصف الثالث الثانوي ، مع مراعاة كافة الاحتياطات الاحترازية مثل ارتداء الكمامات تحت إشراف احمد فتحى مدير المدرسة.





وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات رسمية أمس لجميع المدارس الثانوية ، بتشكيل أكثر من لجنة داخل المدرسة تكون مهمتها تسليم البطاقات ، وأن يكون التسليم فى فناء المدرسة ولا يسمح بدخول أكثر من فرد لاستلام رقم الجلوس، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية المتمثلة فى ارتداء الكمامات والقفازات.





اقرأ أيضا | تفاصيل إلغاء امتحانات نهاية العام بشهادة النيل الإعدادية الدولية للعام الدراسي 2019/2020



كما أوصت الوزارة جميع المدارس بضرورة الالتزام بتطبيق القرار رقم (719) الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ 16/3/2020 والذى ينص على تنظيم تواجد السادة المعلمين بالتناوب وعدم المساس بالحالات الاستثنائية التى ذكرها القرار.



