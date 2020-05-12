AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بالصور .. طلاب الثانوية العامة يتسلمون أرقام الجلوس من المدارس "بالكمامة"

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 11:43 ص
استلام ارقام جلوس
استلام ارقام جلوس طلاب الثانوية العامة
Advertisements
ياســـمين بدوي
توافد اليوم طلاب الثانوية العامة (الصف الثالث الثانوي) على المدارس ، لـ استلام ارقام الجلوس الورقية التي من المقرر أن يدخل بها طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم التي ستبدأ 7 يونيو 2020 .

ومن جانبه  .. ينشر موقع صدى البلد في هذا التقرير صورا ترصد عملية تسليم ارقام جلوس طلاب الثانوية العامة ، في مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية للبنات التابعة لإدارة الدقي التعليمية بمحافظة الجيزة .

حيث إلتزمت المدرسة بتسليم ارقام جلوس الثانوية العامة لطالبات الصف الثالث الثانوي ، مع مراعاة كافة الاحتياطات الاحترازية مثل ارتداء الكمامات تحت إشراف  احمد فتحى مدير المدرسة.

وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات رسمية أمس لجميع المدارس الثانوية  ، بتشكيل أكثر من لجنة داخل المدرسة تكون مهمتها تسليم البطاقات ، وأن يكون التسليم فى فناء المدرسة ولا يسمح بدخول أكثر من فرد لاستلام رقم الجلوس، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية المتمثلة فى ارتداء الكمامات والقفازات.

كما أوصت الوزارة جميع المدارس بضرورة الالتزام بتطبيق القرار رقم (719) الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ 16/3/2020 والذى ينص على تنظيم تواجد السادة المعلمين بالتناوب وعدم المساس بالحالات الاستثنائية التى ذكرها القرار.

و وفقا لـ  جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 المعتمد من وزارة التربية والتعليم، ستكون مواعيد الامتحانات كالتالي:

الأحد 7 يونيو 2020: لغة عربية وتربية دينية

الثلاثاء 9 يونيو 2020  الاقتصاد والإحصاء

الخميس 11 يونيو 2020: اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 14 يونيو 2020: الديناميكا

الثلاثاء 16 يونيو 2020: الأحياء  والاستاتيكا والفلسفة

الخميس 18 يونيو 2020: إجازة من الامتحانات

الأحد 21 يونيو 2020: الفيزياء والتاريخ

الثلاثاء 23 يونيو 2020: إجازة من الامتحانات

الخميس 25 يونيو 2020: الكيمياء والجغرافيا

الأحد 28 يونيو 2020: اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية

الثلاثاء 30 يونيو 2020: إجازة من الامتحانات

الخميس 2 يوليو 2020: الجيولوجيا، والتفاضل والتكامل، وعلم النفس والاجتماع

الأحد 5 يوليو 2020: الجبر والهندسة الفراغية
بالصور .. طلاب الثانوية العامة يتسلمون أرقام الجلوس من المدارس "بالكمامة"
بالصور .. طلاب الثانوية العامة يتسلمون أرقام الجلوس من المدارس "بالكمامة"
بالصور .. طلاب الثانوية العامة يتسلمون أرقام الجلوس من المدارس "بالكمامة"
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد .. تركيب أول نموذج لبوابات تعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة

طلاب يطلقون هاشتاج الثانوي رافض النزول.. والتعليم: امتحانات الثانوية العامة في موعدها ولن نستبدلها بالقدرات

التعليم: أرقام جلوس الثانوية العامة في المدارس غدا.. وتسليمها بالكمامة والجوانتي

بكود الطالب.. احصل على رقم جلوسك في امتحانات الثانوية العامة الآن

نائب وزير التعليم ينفي تأجيل توزيع أرقام جلوس الثانوية العامة .. ويؤكد: ستكون في المدارس غدا

بالكمامة والجوانتي.. تسليم أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة "ورقيا" في المدارس اليوم

ترشيحاتنا

فيديوجراف.. دليل يؤكد فبركة حلقة منة عرفة في رامز مجنون رسمي

إيران تفتح جميع المساجد.. اليوم

استشارة .. وزنك ثابت رغم الرجيم .. إليك الحل

ريهام حجاج وزوجها يتبرعان بـ 2.5 مليون جنيه لمواجهة كورونا

أخبار الرياضة.. الأهلي يكشف موقفه من ضم جناح المقاولون العرب.. وتفاصيل مداخلة مرتضى منصور مع أحمد موسى

ماريا الأسطورية 113 سنة.. أكبر معمرة في إسبانيا تهزم فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاميرا مراقبة ترصد لحظة اصطدام سيارة مسرعة بواجهة منزل في لندن

باليورو والدولار .. سعر حذاء وفستان سيرين عبد النور في أحدث ظهور

على جهاز التنفس الصناعي.. مصاب بكورونا يتعرض للسرقة قبل وفاته بأيام