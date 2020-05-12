حالة واحدة يجوز فيها الصلاة قبل وقتها ولا تكون باطلة.. الأزهر يكشف عنها

قال الشيخ عبد الرحمن الصادق، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه لا يجوز شرعًا أن يصلي المسلم الصلاة قبل دخول وقتها، وإن فعل هذا فإن صلاته تكون باطلة ولا تسقط عنه لأنه أداها في غير وقتها الذي حدّده الشرع.









وأضاف عبد الرحمن الصادق، في البث المباشر لصفحة موقع "صدى البلد"، على فيس بوك، للرد على أسئلة المتابعين بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الله تعالى قال في كتابه العزيز "إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا" ولذا ينبغي على المسلم أداء الصلاة في أوقاتها المحددة شرعًا.





وأشار إلى أن هناك حالة واحدة يجوز للمسلم أن يؤدي فيها الصلاة قبل دخول وقتها، وهي حالة الجمع بين الصلوات جمع تقديم كجمع الظهر أو العصر جمع تقديم في وقت الظهر، وهذا بسبب عذر مرضي أو سفر ولا يكون بسبب التهاون في أمر الصلاة.









الفرق بين جمع الصلاة وقصرها

قصر الصلاة مرتبط بالسفر لما جاء في قوله تعالى في سورة النساء: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ}، ولا قصر للصلاة بدون سفر لأي سبب من الأسباب.



