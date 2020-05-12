مقتل وإصابة 40 شخصا في هجوم انتحاري استهدف جنازة شرقي أفغانستان

لقي 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 30 آخرون بجروح إثر هجوم انتحاري استهدف جنازة في إقليم "ننجرهار" شرقي أفغانستان.

وقال المتحدث باسم حاكم الإقليم عطا الله خوجياني - حسبما نقلت شبكة (إيه بي سي) نيوز الأمريكية اليوم /الثلاثاء/ - إن الانتحاري استهدف المشيعين أثناء مراسم دفن قائد ميليشيا محلية موالية للحكومة توفي مساء أمس الاثنين جراء إصابته بأزمة قلبية في منطقة "خيوا" بإقليم "ننجرهار".

ونفى المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد - في تغريدة عبر موقع (تويتر) للتدوينات القصيرة - مسؤولية الحركة عن هذا الهجوم أو الهجوم الذي شهدته مستشفى غرب العاصمة كابول.



