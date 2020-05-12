الإمارات تسجل 783 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

أعلنت الإمارات اليوم الثلاثاء، تسجيل 783 إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.





ووفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أعلنت وزارة الصحة و وقاية المجتمع الإماراتية، إجراء أكثر من 32 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع مما ساهم في الكشف عن 783 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 19,661 حالة.





وأعلنت الوزارة الإماراتية تسجيل حالتي وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة وذلك بسبب تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 203 حالات.





وأشارت الوزارة إلى شفاء631 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد و تعافيها التام بعد تلقيها الرعاية الصحية وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 6,012 حالة.





وشدّدت الصحة الإماراتية على ضرورة تعاون أفراد المجتمع مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات و الالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانا لصحة وسلامة الجميع.