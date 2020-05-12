لمواجهة كورونا.. برلماني يطالب شركات الاتصالات برسائل توعوية للمواطنين

طالب النائب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، شركات الاتصالات في مصر بتنظيم حملات توعوية لمواجهة فيروس كورونا في ضوء مساعي إعادة الحياة تدريجيا لطبيعتها بسبب تداعيات الإغلاق الجزئي السلبية على أوضاع الدولة الاقتصادية.





وأكد النائب جون طلعت أن معركة مواجهة كورونا أصبحت عبارة عن وعي أكثر من أي شيء آخر، ومن ثم الجهود الخاصة بالمواجهة لا بد أن تكون في هذا الإطار بشكل فعال، ومن باب أن شركات الاتصالات هي القادرة على الوصول لكل المواطنين على حدة بمختلف محافظات، فمن الضروري أن يكون لها دور كبير في هذا الإطار التوعوى.





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ولفت عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إلى أن الدور التوعوي يكون في إطار سبل التعايش والعودة للحياة تدريجيا، سواء من تحقيق أعمال النظافة وخاصة غسيل اليدين بطريقة مستمرة، وتحقيق التباعد الاجتماعي وترك مسافات بين المواطنين وبعضهم البعض، مشيرا إلى أن توعية الشعب بهذه الخطوات لا بد أن تكون حاضرة بشكل مستمر من شركات الاتصالات ، حيث لا يوجد أي مواطن في مصر لا يحمل خط هاتف محمول ومن ثم وصول رسالة التوعية له ستكون بسهولة.





واختتم حديثه بالتأكيد على أن جهود الدولة المصرية في هذا الملف ستظل الأفضل، كونها استهدفت صحة وسلامة المواطن، وفي مساعيها للعودة تدريجيا تستهدف ذلك أيضا حرصا على مستقبل الدولة المصرية وتحديتها الكبيرة ومصلحة المواطن الذي يعمل الجميع من أجله.