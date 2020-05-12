AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

لمواجهة كورونا.. برلماني يطالب شركات الاتصالات برسائل توعوية للمواطنين

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 12:02 م
مواجهة كورونا
مواجهة كورونا
Advertisements
أحمد أيمن
طالب النائب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، شركات الاتصالات في مصر بتنظيم حملات توعوية لمواجهة فيروس كورونا في ضوء مساعي إعادة الحياة تدريجيا لطبيعتها بسبب تداعيات الإغلاق الجزئي السلبية على أوضاع الدولة الاقتصادية. 

وأكد النائب جون طلعت أن معركة مواجهة كورونا أصبحت عبارة عن وعي أكثر من أي شيء آخر، ومن ثم الجهود الخاصة بالمواجهة لا بد أن تكون في هذا الإطار بشكل فعال، ومن باب أن شركات الاتصالات هي القادرة على الوصول لكل المواطنين على حدة بمختلف محافظات، فمن الضروري أن يكون لها دور كبير في هذا الإطار التوعوى. 


ولفت عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إلى أن الدور التوعوي يكون في إطار سبل التعايش والعودة للحياة تدريجيا، سواء من تحقيق أعمال النظافة وخاصة غسيل اليدين بطريقة مستمرة، وتحقيق التباعد الاجتماعي وترك مسافات بين المواطنين وبعضهم البعض، مشيرا إلى أن توعية الشعب بهذه الخطوات لا بد أن تكون حاضرة بشكل مستمر من شركات الاتصالات، حيث لا يوجد أي مواطن في مصر لا يحمل خط هاتف محمول ومن ثم وصول رسالة التوعية له ستكون بسهولة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن جهود الدولة المصرية في هذا الملف ستظل الأفضل، كونها استهدفت صحة وسلامة المواطن، وفي مساعيها للعودة تدريجيا تستهدف ذلك أيضا حرصا على مستقبل الدولة المصرية وتحديتها الكبيرة ومصلحة المواطن الذي يعمل الجميع من أجله.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طلب إحاطة في البرلمان لإحكام الرقابة على منتجات المنظفات لمواجهة كورونا

تحرك برلماني بشأن أزمة تسريح العاملين بالمدارس الخاصة

بسبب كورونا توصية خاصة لمباني العاصمة الإدارية.. نقاش برلماني حول عقد جلسات النواب بـ الفيديو كونفرانس.. ومقترحات لشمول اللجان بعد إحالة الموازنة

تحركات برلمانية عاجلة لمواجهة كورونا .. نواب يطالبون باتباع إجراءات التعامل مع ضحايا الفيروس للحد من انتشاره.. ونائب يطالب بإجراء تحليل كامل على طاقم الأطباء والتمريض بمعهد الأورام

استمرار تعليق الطيران والتعليم.. نواب: لا عودة قبل زوال الوباء.. ومرجح تأجيل امتحانات شهادات التخرج.. وأون لاين للنقل

"شم النسيم على طاولة النواب"..تزايد مُطالبات الحظر الشامل حرصا على سلامة وصحة المواطنين..والأعضاء: التراخي قد يتسبب فى كارثة صحية

ترشيحاتنا

الإصابات تتجاوز 4 ملايين.. شاهد أحدث خريطة لانتشار كورونا حول العالم

بعد اعتزاله التدريب.. خالد الغندور يوجه رسالة لـ جروس

حالة واحدة يجوز فيها الصلاة قبل وقتها ولا تكون باطلة.. الأزهر يكشف عنها

رياض محرز: محمد صلاح حرمني من الانتقال إلى ليفربول

أخبار الرياضة.. الأهلي يكشف موقفه من ضم جناح المقاولون العرب.. وتفاصيل مداخلة مرتضى منصور مع أحمد موسى

النيابة العامة: حبس محام تعدى على ضابط في المنصورة وخالف الحظر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاميرا مراقبة ترصد لحظة اصطدام سيارة مسرعة بواجهة منزل في لندن

باليورو والدولار .. سعر حذاء وفستان سيرين عبد النور في أحدث ظهور

على جهاز التنفس الصناعي.. مصاب بكورونا يتعرض للسرقة قبل وفاته بأيام