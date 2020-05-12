ما هو وضع رواتب الموظفين بعد الإعلان عن إجراءات تقشف؟

أكدت مصادر سعودية، أن رواتب وعلاوات الموظفين في أمان ولن تمس على الإطلاق رغم الإجراءات الاقتصادية الصارمة، التي أعلنت عنها الرياض لمواجهة هبوط النفط وأزمة كورونا





وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، فقد ألمحت المصادر إلى التزام حكومة المملكة بالوفاء التام برواتب وبدلات موظفيها وصرفها في موعدها الثابت كل شهر، لافتا إلى أن إيقاف بدل غلاء المعيشة ضمن القرارات الأخيرة جاء متماشيا مع ظروف المرحلة، إذ إن البدل كان يعد دعما إضافيا على الرواتب.





كما كشفت المصادر النقاب عن نية السلطات السعودية لتخفيض ميزانيات مبادرات برامج تحقيق "رؤية 2030" والمشاريع الكبرى قدرت بنحو 30 مليار ريال، وذلك ضمن خطة تخفيض كبرى شملتها العديد من النفقات التشغيلية والرأسمالية بنحو 100 مليار ريال، وذلك لتخفيف التداعيات التي خلفتها أزمة جائحة كورونا المستجد.





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وقالت المصادر إنه بالرغم من تخفيض الإنفاق على برامج الرؤية والمشاريع الكبرى، إلا أن العمل عليها سيستمر دون توقف.





وأوضحت المصادر أنه تم رصد 177 مليار ريال لتعزيز قطاع الصحة، وتخفيف أثر الجائحة على القطاع الخاص والمحافظة على رواتب الموظفين فيه.





وأكدت المصادر أن الصادرات غير النفطية تراجعت منذ بداية أبريل الماضي وحتى 22 من الشهر نفسه بمعدل 31.7%.





وتنبأت المصادر بأن تشهد مزايا موظفي الهيئات الحكومية مراجعة من شأنها أن تخفف من الإنفاق على الهيئات والمؤسسات والبرامج الحكومية.



