AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ما هو وضع رواتب الموظفين بعد الإعلان عن إجراءات تقشف؟

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 01:11 م
رواتب الموظفين
رواتب الموظفين
Advertisements
محمود نوفل
أكدت مصادر سعودية، أن رواتب وعلاوات الموظفين في أمان ولن تمس على الإطلاق رغم الإجراءات الاقتصادية الصارمة، التي أعلنت عنها الرياض لمواجهة هبوط النفط وأزمة كورونا

وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، فقد ألمحت المصادر إلى التزام حكومة المملكة بالوفاء التام برواتب وبدلات موظفيها وصرفها في موعدها الثابت كل شهر، لافتا إلى أن إيقاف بدل غلاء المعيشة ضمن القرارات الأخيرة جاء متماشيا مع ظروف المرحلة، إذ إن البدل كان يعد دعما إضافيا على الرواتب.

كما كشفت المصادر النقاب عن نية السلطات السعودية لتخفيض ميزانيات مبادرات برامج تحقيق "رؤية 2030" والمشاريع الكبرى قدرت بنحو 30 مليار ريال، وذلك ضمن خطة تخفيض كبرى شملتها العديد من النفقات التشغيلية والرأسمالية بنحو 100 مليار ريال، وذلك لتخفيف التداعيات التي خلفتها أزمة جائحة كورونا المستجد.

اقرأ أيضا: 

وقالت المصادر إنه بالرغم من تخفيض الإنفاق على برامج الرؤية والمشاريع الكبرى، إلا أن العمل عليها سيستمر دون توقف.

وأوضحت المصادر أنه تم رصد 177 مليار ريال لتعزيز قطاع الصحة، وتخفيف أثر الجائحة على القطاع الخاص والمحافظة على رواتب الموظفين فيه.

وأكدت المصادر أن الصادرات غير النفطية تراجعت منذ بداية أبريل الماضي وحتى 22 من الشهر نفسه بمعدل 31.7%.

وتنبأت المصادر بأن تشهد مزايا موظفي الهيئات الحكومية مراجعة من شأنها أن تخفف من الإنفاق على الهيئات والمؤسسات والبرامج الحكومية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عمان توقف منح العلاوات الاستثنائية لموظفي الدولة

عقب قرار عدم تخفيض الرواتب.. هانى حتحوت: الأهلي يسير عكس التيار.. فيديو

تفاصيل القرارات السعودية العاجلة لحماية الاقتصاد من أزمة كورونا

العاهل السعودي يوجه بصرف 1850 مليون ريال معونة رمضان

أزمة مالية غير مسبوقة في السعودية .. اقتصاد المملكة تلقى 3 صدمات عنيفة والحكومة تقر إجراءات حمائية| تفاصيل

إلغاء بدلات وتخفيض ميزانيات.. وزير المالية السعودي يكشف سبب القرارات الاقتصادية الجديدة

ترشيحاتنا

بلاش استهتار.. شاب يوجه رسالة للمواطنين قبل وفاته بفيروس كورونا

بالصور .. طلاب الثانوية العامة يتسلمون أرقام الجلوس من المدارس "بالكمامة"

إقالة المدير الإداري.. تفاصيل وفاة أول حالة بكورونا فى نادي الزمالك

الحظر الشامل قبل وقوع الكارثة.. سيناريو النواب في العيد لمواجهة كورونا

الصحة العالمية تحدد حزمة إجراءات فى المطار للتعرف على حالات كورونا.. فيديو

فريق الأحلام.. بالأسماء 8 صفقات ينتظرها الأهلي فى الميركاتو الصيفي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاميرا مراقبة ترصد لحظة اصطدام سيارة مسرعة بواجهة منزل في لندن

باليورو والدولار .. سعر حذاء وفستان سيرين عبد النور في أحدث ظهور

على جهاز التنفس الصناعي.. مصاب بكورونا يتعرض للسرقة قبل وفاته بأيام