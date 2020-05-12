لقطة حقيقية لزيارة أحمد المنسي للأطفال بإحدى مدارس شمال سيناء

شهدت حلقه أمس من مسلسل الاختيار زيارة أمير كراره لإحدى مدارس شمال سيناء للتحدث مع الأطفال وتشجيعهم علي حب وطنهم والانتماء له وطمأنتهم علي وجود الجيش لحمايتهم من الإرهابيين.





قال المنسي " امير كراره " للطلاب: "زمان وإحنا صغيرين كنا أنا وأصحابي وأهلي وجيراني يسألونا هتطلعوا إيه ، كان اللي يقول نفسي أطلع محامي واللي يقول دكتور واللي يقول طيار ، أنا بقى اسمي أحمد المنسي وأي حد يسألني نفسك تطلع إيه أقول ظابط والحمد لله طلعت ظابط ولبست البدلة اللي طول عمري نفسي ألبسها ، وجيت المكان اللي كان طول عمري نفسي أجيله أحلى مكان في مصر اللي هو سيناء".





وتابع : "أنتم كمان هتطلعوا زينا وأحسن مننا إحنا جينا هنا عشانكم وعشان أرض سيناء وعشان أهل سيناء ، زي الأبطال زمان لما طلَّعوا الإسرائيليين من هنا إحنا كمان هنطلع التكفيريين من هنا ، أنا مش عايز حد يخاف أنا عايز كل واحد يخلي باله من نفسه وبيته وأرضه".





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والجدير بالذكر ان أكد ذلك أحد أصدقاء الشهيد المنسي ممن عاصر تلك المواقف برفقه الشهيد المنسي قائلا: "لاننسى بطولات القائد منسى المتعددة في الإنسانية والدفاع عن الوطن.. ‏البطل الشهيد كان بيروح للأطفال في المدارس عشان يطمنهم وهما بيسمعوا صوت الرصاص المتبادل بين الجيش والإرهابيين، وكان بيقولهم إحنا بنعمل كده علشان بلدنا وعلشان ندافع عنكم.. ولما تكبروا دافعوا أنتم عن مصر.. وكان عشان يطمنهم بيتصور معاهم.. منسي كان قائد عظيم.. لكن كان إنسان أعظم".





مسلسل الاختيار بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبدالخالق، وعدد كبير من الفنانين، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.