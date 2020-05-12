AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مفاجأة لأصحاب المعاشات في يوليو المقبل..تعرف على التفاصيل

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 01:00 م
صندوق التأمين الاجتماعي
صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي
Advertisements
فرح علاء الخولي

قال محمد سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، إن كان هناك نوع من انواع عدم المساواة بين اصحاب المعاشات قبل ا يوليو 2006 واصحاب المعاشات بعد هذا التاريخ.

وتابع محمد سعودي، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أن صندوق التضامن الاجتماعي مستعد

 لصرف زيادة المعاشات في يوليو المقبل، وفقًأ لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار الى ان وفقا لتعليمات الرئيس السيسي بصرف متجمد 5 سنوات وحقوقهم في العلاوات الخمسة، فإن مقدار هذه المتجمدات التي يجب صرفها حوالي 28 مليار جنيه الذي سيتم تطبيق صرفه من 1 يوليو القادم.

وأوضح سعودي، ان اصحاب المعاشات يبلغ عددهم حوالي 10 مليون مواطن، والمستفيدين من القرارت الجديدة وصرف العلاوات الخمسة حوالي 2.4 مليون مواطن، موضحًا أن التكلفة السنوية للمتجمدات على صندوق التأمين الاجتماعي حوالي 7.2 مليار جنيه.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

لتحسين أحوال أصحاب المعاشات.. مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون لصرف العلاوات الخمس.. ووزيرة التضامن: الخزانة العامة تتحمل التكلفة

التضامن: صرف زيادات المعاشات بداية من يوليو بواقع 80% من العلاوات الخاصة

الفئات المستفيدة من العلاوات الخمس من أصحاب المعاشات.. تفاصيل

البرلمان يكتب الفصل الأخير بملف العلاوات الـ 5 لأصحاب المعاشات

موعد صرفها والمستفيدين منها.. كل ما تريد معرفته عن العلاوات الـ 5 لأصحاب المعاشات

ترشيحاتنا

على جهاز التنفس الصناعي.. مصاب بكورونا يتعرض للسرقة قبل وفاته بأيام

ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير الدوم؟

غرائب الفتاوى التركية.. جواز الإفطار على الزوجة.. فيديو

عمال تركيا يتساقطون بسبب انعدام الرقابة الحكومية.. فيديو

حالة الطقس في مصر.. موجة شديدة الحرارة مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح

رياض محرز: محمد صلاح حرمني من الانتقال إلى ليفربول

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاميرا مراقبة ترصد لحظة اصطدام سيارة مسرعة بواجهة منزل في لندن

باليورو والدولار .. سعر حذاء وفستان سيرين عبد النور في أحدث ظهور

على جهاز التنفس الصناعي.. مصاب بكورونا يتعرض للسرقة قبل وفاته بأيام