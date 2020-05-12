مفاجأة لأصحاب المعاشات في يوليو المقبل..تعرف على التفاصيل

قال محمد سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، إن كان هناك نوع من انواع عدم المساواة بين اصحاب المعاشات قبل ا يوليو 2006 واصحاب المعاشات بعد هذا التاريخ.

وتابع محمد سعودي، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أن صندوق التضامن الاجتماعي مستعد

لصرف زيادة المعاشات في يوليو المقبل، وفقًأ لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار الى ان وفقا لتعليمات الرئيس السيسي بصرف متجمد 5 سنوات وحقوقهم في العلاوات الخمسة، فإن مقدار هذه المتجمدات التي يجب صرفها حوالي 28 مليار جنيه الذي سيتم تطبيق صرفه من 1 يوليو القادم.

وأوضح سعودي، ان اصحاب المعاشات يبلغ عددهم حوالي 10 مليون مواطن، والمستفيدين من القرارت الجديدة وصرف العلاوات الخمسة حوالي 2.4 مليون مواطن، موضحًا أن التكلفة السنوية للمتجمدات على صندوق التأمين الاجتماعي حوالي 7.2 مليار جنيه.



