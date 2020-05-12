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أخبار العالم

محمد بن زايد يقدم التحية والشكر للممرضين والممرضات في يومهم العالمي

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 01:29 م
محمد بن زايد
محمد بن زايد
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مريم عزت
نشر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات الصغيرة " تويتر " تغريدة للاحتفال باليوم العالمى للتمريض. 

وكتب الشيخ محمد بن راشد: "نحتفي باليوم العالمي للتمريض هذا العام بينما تقف الممرضات والممرضون بشجاعة في الخطوط الأمامية لمواجهة "جائحة كورونا ".

وتابع: "تحية تقدير وعرفان لهم في الإمارات والعالم .. دورهم أساسي وتضحياتهم كبيرة ومقدرة..مهنتهم تجسد كل معاني الرحمة والرفق والإنسانية.

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من جانبها، قالت صحيفة "الخليج"، كشفت حكومة الإمارات، عن إصابة 30 شخصًا من عائلتين بفيروس كورونا المستجد، نتيجة عدم التزامهم بالإجراءات الوقائية وإقامتهم تجمعًا عائليًا ساهم في نشر الإصابة بين أفراد العائلتين، بمتوسط اليومي للتعافي خلال 6 أيام 155 حالة، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 3359.

وعادت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا لترتفع في عدد من الدول الأوروبية، بينها إيطاليا، وقررت إسبانيا تمديد حالة الطوارئ أسبوعين، وأعلنت ألمانيا أنها تجاوزت المرحلة الأولى للجائحة، وبالإمكان تخفيف القيود، فيما أكدت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا سيتراجع تدريجيًا، لكن لن يكون من الممكن العودة إلى العمل مثلما كان عليه، داعية إلى إنهاء أشكال عدم المساواة التي تغذي الجائحة.

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