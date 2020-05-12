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ديني

الأوقاف: طه النعماني يؤم التراويح بمسجد عمرو بن العاص.. اليوم

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 01:20 م
صلاة التراويح
صلاة التراويح
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عبد الرحمن محمد

تنقل إذاعة القرآن الكريم بثًا مباشرًا لشعائر صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص،  ويؤم صلاة التراويح القارئ الإذاعي طه النعماني وبنفس ضوابط بثها أمس.


وكانت وزارة الأوقاف قررت بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام ممثلة في قطاع الإذاعة، وتحديدًا إذاعة القرآن الكريم، ووزارة الاتصالات ممثلة في المصرية للاتصالات، بث صلاة العشاء والتراويح إذاعيا يوميا من مسجد سيدنا عمرو بن العاص بمصر القديمة بالقاهرة، بحضور إمام المسجد واثنين فقط من العاملين به. 


وتختار إذاعة القرآن الكريم يوميا أحد القراء المعتمدين إذاعيا لصلاة التراويح بالمسجد، حيث يتم نقل صلاة العشاء وصلاة التراويح نقلًا مباشرًا يوميًا عبر إذاعة القرآن الكريم. 


واشترطت الوزارة الالتزام بعدم فتح المسجد أمام المصلين، وعدم تشغيل أي سماعات خارجية منعا لأي تجمع خارج المسجد أو في ساحاته الخارجية، والاقتصار على تشغيل سماعة داخلية واحدة على قدر تحقيق النقل الإذاعي فقط.


مع التأكيد على اقتصار الأمر على هذا المسجد فقط، والتزام سائر المساجد على مستوى الجمهورية بالتعليق الكامل للجمع والجماعات إلى زوال علة الغلق.

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