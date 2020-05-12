دار الإفتاء تشكر فريق التمريض بالمستشفيات: يضحي بحياته لرعاية مصابي كورونا

توجهت دار الإفتاء المصرية، في يوم التمريض العالمي، بالشكر لفريق التمريض الذي يضحي بحياته، وجهده ووقته كل يوم لكي يرعى مصابي ڤيروس كورونا المستجد.





و نشرت وزارة الصحة والسكان، على صفحتها الرسمية، بمنصات التواصل الاجتماعي، فيديو لأحد أطقم التمريض ويعمل بالعناية المركزة بمستشفى قها المركزي للعزل.





وأوضح الممرض، أحمد حسن، أن دور التمريض حماية المرضى وأنفسهم، بالإضافة إلى إعطائهم العلاج المدون من قبل الطبيب بالتذكرة الخاصة لكل مريض.





وقال إنه عندما احتاجته البلد، لم يتردد في خدمة وطنه، على الرغم من كونه عريسا جديدا.



