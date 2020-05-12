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أخبار العالم

الحكومة البريطانية تحدد موعدًا محتملًا لإعادة فتح دور السينما

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 01:12 م
بريطانيا ترفع الحظر
بريطانيا ترفع الحظر تدريجيا
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محمد علي
قالت الحكومة البريطانية، أنها تحضر لرفع الإغلاق  بشكل تدريجي بحلول يوليو المقبل، وعودة الأحداث الثقافية والرياضية بعدما أغلقها وأوقفها فيروس كورونا المستجد، وفق ما ذكرت صحيفة التليجراف.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي تعافى من فيروس كورونا، إن بلاده تستهدف فتح السينما ودورها في يوليو.

وذكرت الصحيفة، أن بعض الأنشطة قد تعود بداية يونيو، شريطة أن تعقد بدون جمهور. 

وتخطط هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) لبث الحفلات الموسيقية في ويجمور هول اعتبارًا من 1 يونيو وفقًا للقواعد.

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إلا أنه وبشكل عام، فسوف تستمر قيود الإغلاق ، التي توقفت بموجبها الحياة الثقافية البريطانية تقريبًا ، حتى 4 يوليو على الأقل.
 
من غير المحتمل أن تفتح المسارح ودور السينما وقاعات الحفلات الموسيقية والمتاحف للجمهور ما لم يتمكنوا من اجتياز اختبارات الحكومة الصارمة ويعلنون إن البلاد آمنة من فيروس كوفيد19 .

ولفتت الصحيفة، إلى إن عددًا من الأحداث الرياضية الكبرى مثل الدوري الإنجليزي تخطط للعودة  خلف أبواب مغلقة بدون جماهير.


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