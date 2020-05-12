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حوادث

شاهد.. ضبط ٥ أطنان نفايات طبية خطرة بمنطقة بطن البقرة

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 01:16 م
صدى البلد
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محمد صبرى
فى ضربة أمنية موجعة للمتاجرين بصحة المواطنين، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط صاحب مقلب قمامة وسائق أثناء قيامهما بتفريغ ٥ أطنان من النفايات الطبية الخطرة بمقلب قمامة غير مرخص بمصر القديمة.

وفى أثناء قيام قوة أمنية تابعة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالاشتراك مع أجهزة مديرية أمن القاهرة، بالمرور على المنشآت ومقالب القمامة بنطاق قسم شرطة مصر القديمة للتأكد من الالتزام بجميع المعايير والشتراطات البيئية والصحية وتتبع منظومة التخلص الآمن من المخلفات الخطرة، فقد تمكنوا من ضبط سيارة محملة بكمية كبيرة من النفايات الطبية الخطرة وزنت ٥ أطنان، عبارة عن سرنجات وكانيولات ومخلفات عمليات جراحية ومهمات وقاية مدممة، تقوم بتفريغ تلك المخلفات بمقلب قمامة غير مرخص "أهالى" بمنطقة بطن البقرة بدائرة القسم، وضُبط بداخلها (صاحب المقلب- سائق).

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بمناقشتهما أقرا بتجميع المخلفات المضبوطة من المستشفيات المختلفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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