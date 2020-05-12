رئيس القومي لبحوث البناء والتعمير: المركز استنتج 7 أكواد جديدة

قال الدكتور خالد الذهبى رئيس المركز القومي لبحوث البناء والتعمير، إن المركز بخلاف العمل علي تنفيذ الكودات والقرارات الوزارية الخاصة بالكوردات إلا أنه كذلك استنتج 7 أكواد جديدة هي كود المدن الذكية وكود التشغيل والصيانة وكود الألياف الضوئية وكود جودة الحياة وكود حماية المطاعم العائمة من الحريق وكود التوصيلات الكهربائية وكود العائمات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب عماد حمودة، لمناقشة الموازنة العامة لجديدة لمركز دراسات وأبحاث البناء والإسكان للعام ٢٠٢٠/٢٠٢١.
وأشار الذهبي إلى أن المركز كذلك يتعاون مع العديد من الجامعات والمراكز البحثية في مصر والخارج وكذلك يقوم بالعمل على تدريب وتأهيل العديد من الكوادر البشرية كما أن المركز يضم مجموعة من المعامل التي تم تحديثها علي أعلي مستوي ويعقد العديد من المؤتمرات والندوات العلمية.
وأضاف أن المركز قدم أيضا بعض الإسهامات في بعض المشاريع القومية ومشاريع وزارة الإسكان في شتي بقاع مصر منها علي سبيل المثال تحويل محطة مياه مدينة تلا من معالجة ثنائية إلي معالجة ثلاثية كما أن المركز وبالتعاون مع البنك الدولي يعمل في مجال الوحدات السكنية الصديقة للبيئة وهو مشروع أيضا نتعاون فيه مع وزارة البيئة كما يتعاون المركز مع صندوق تطوير العشوائيات وكذلك في الاشراف علي المنافذ البرية في كل من طابا والسلوم.