AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

رئيس القومي لبحوث البناء والتعمير: المركز استنتج 7 أكواد جديدة

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 01:33 م
خالد الدهبي رئيس
خالد الدهبي رئيس المركز القومي لبحوث البناء والتعمير
Advertisements
ماجدة بدوى
قال الدكتور خالد الذهبى رئيس المركز القومي لبحوث البناء والتعمير، إن المركز بخلاف العمل علي تنفيذ الكودات والقرارات الوزارية الخاصة بالكوردات إلا أنه كذلك استنتج 7 أكواد جديدة  هي كود المدن الذكية وكود التشغيل والصيانة وكود الألياف الضوئية وكود جودة الحياة وكود حماية المطاعم العائمة من الحريق وكود التوصيلات الكهربائية وكود العائمات. 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب عماد حمودة،  لمناقشة الموازنة العامة لجديدة  لمركز دراسات وأبحاث البناء والإسكان للعام ٢٠٢٠/٢٠٢١.


وأشار الذهبي إلى أن المركز كذلك يتعاون مع العديد من الجامعات والمراكز البحثية في مصر والخارج وكذلك يقوم بالعمل على تدريب وتأهيل العديد من الكوادر البشرية كما أن المركز يضم مجموعة من المعامل التي تم تحديثها علي أعلي مستوي ويعقد العديد من المؤتمرات والندوات العلمية. 

وأضاف أن المركز قدم أيضا بعض الإسهامات في بعض المشاريع القومية ومشاريع وزارة الإسكان في شتي بقاع مصر منها علي سبيل المثال تحويل محطة مياه مدينة تلا من معالجة ثنائية إلي معالجة ثلاثية كما أن المركز وبالتعاون مع البنك الدولي يعمل في مجال الوحدات السكنية الصديقة للبيئة وهو مشروع أيضا نتعاون فيه مع وزارة البيئة كما يتعاون المركز مع صندوق تطوير العشوائيات وكذلك في الاشراف علي المنافذ البرية في كل من طابا والسلوم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موعد وشروط الاعلان الثالث عشر للاسكان الاجتماعى 2020

العنانى : تسهيل إجراءات حصول المطاعم والفنادق على تصاريح الحماية المدنية

قطاع المقاولات يطالب بمهلة إضافية للمشروعات وتيسيرات بنكية

ترشيحاتنا

جاريث بيل يحسم موقفه من الانتقال إلى نيوكاسل

17 ألف إرهابي.. خبير: تهديد حقيقي من تركيا لدول الجوار الليبي.. فيديو

تهدد بالانتحار..إعلامية تونسية تتهم رجل أعمال مشهورا بالتحرش..فيديو

غرائب الفتاوى التركية.. جواز الإفطار على الزوجة.. فيديو

وفاة رشا حلمي بقطاع الأخبار في التليفزيون المصري متأثرة بفيروس كورونا

الصحة العالمية توضح الفرق بين غطاء الوجه والكمامة.. فيديو

AdvertisementS

وفاة رشا حلمي بقطاع الأخبار في التليفزيون المصري متأثرة بفيروس كورونا

الصحة العالمية توجه رسالة جديدة لـ الشعب المصري حول فيروس كورونا

دار الإفتاء تشكر فريق التمريض بالمستشفيات: يضحي بحياته لرعاية مصابي كورونا

فضل يبوس فيا.. طفلة مسلسل البرنس تكشف عن رد فعل أحمد زاهر بعد مشهد بكائها

خليكم في البيت الفيروس قاتل.. قصة شاب استهان بـ كورونا فمات به

حالة الطقس في مصر.. موجة شديدة الحرارة مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح

لا تستهن بالإجراءات الوقائية.. متعاف من كورونا: الشاي والسجائر تسببا في إصابتي بالفيروس

الصحة العالمية: كورونا فيروس غير قاتل و80% من المصابين لا يحتاجون إلى علاج

إقالة المدير الإداري.. تفاصيل وفاة أول حالة بكورونا فى نادي الزمالك

حول باب الجامع دولاب مخدرات.. تفاصيل مقتل مقاول السلام على يد شندى.. فيديو وصور

أضرار الإندومي.. أخصائي تغذية يكشف عن 11 تأثيرا لتناوله

بلاش استهتار.. شاب يوجه رسالة للمواطنين قبل وفاته بفيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأصالة والتاريخ.. مدينة زنجبار التنزانية انفراد في التنوع الثقافي

كاميرا مراقبة ترصد لحظة اصطدام سيارة مسرعة بواجهة منزل في لندن

باليورو والدولار .. سعر حذاء وفستان سيرين عبد النور في أحدث ظهور