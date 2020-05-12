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أخبار العالم

شركة روسية تختبر دواء لعلاج كورونا

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 01:28 م
صدى البلد
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أ ش أ
علنت شركة Biocad للتكنولوجيا الحيوية أن أحد عشر مركزا للتجارب السريرية بدأت في اختبار الدواء الروسي levilimab، الخاص بعلاج مرض "كوفيد ــ 19"، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وقال مصدر بالشركة الروسية ، حسبما أفادت وكالة أنباء " نوفوستي" اليوم الثلاثاء:" إن الأطباء لاحظوا وجود اتجاه إيجابي في علاج الحالات المرضية المتوسطة". وأضاف :"أن شركة Biocad ستحصل على شهادة تسجيل الدواء وفق نظام خاص، لأن آلية عمل المادة الفعالة للدواء ترتبط مع رد فعل جهاز المناعة، الذي يهدد الحياة لدى المرضى بالفيروس التاجي"، مشيرا إلى أن التجارب السريرية تجري للمرحلة الثالثة، للتحقق من فعالية الدواء في علاج عدوى فيروس كورونا المستجد. يُذكر أن عقار Levilimab، هو مثبط جديد، تم تطويره في الأصل لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي.

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