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محافظات

محافظ الدقهلية: ارتفاع توريد القمح إلى 160 ألف طن

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 02:53 م
صدى البلد
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همت الحسينى
صرح  الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بأنه تم حتى مساء أمس الاثنين توريد ما يقرب من ١٦٠ ألف طن من محصول القمح المحلي للشون والصوامع بنطاق المحافظة، وذلك منذ بدء موسم التوريد منتصف  الماضى.

وقال محافظ الدقهلية إننا نستهدف استلام ٢٢٥ ألف طن، حيث إن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت ٢٦٣ ألفا و٣٢٣ فدان ويبلغ متوسط توريد الفدان طن، مشيرا إلى المحافظة لديها 29 موقع شون وصوامع لاستقبال الأقماح تستوعب ما يزيد عن ٣٠٠٠ ألف طن. 

وأوضح المحافظ أن هناك لجان للمتابعة الميدانية من الوحدات المحلية تتابع على مدار اليوم عمليات التوريد والتجاوب الفورى مع اية مشكلات طارئة فورا للتيسير على الموردين.

وشدد على تضافر الجهود من أجل موسم توريد ناجح، والتأكد على المتابعة المستمرة من قبل لجان المرور الميدانى بالوحدات المحلية التى بنطاقها شون وصوامع تستقبل القمح وضرور التعامل الفورى مع أية معوقات تعوق عمليات التوريد.

ومن جانبه أكد المهندس السيد دايرة وكيل وزارة التموين إنه يتم استلام محصول القمح يوميا من المزارعين والموردين بعد التأكد من سلامة الاقماح ومطابقتها للمواصفات مع توفير كل سبل الراحة في عمليات التوريد في مختلف الصوامع والشون بنطاق المحافظة.
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