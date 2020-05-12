محافظ الدقهلية: ارتفاع توريد القمح إلى 160 ألف طن

صرح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بأنه تم حتى مساء أمس الاثنين توريد ما يقرب من ١٦٠ ألف طن من محصول القمح المحلي للشون والصوامع بنطاق المحافظة، وذلك منذ بدء موسم التوريد منتصف الماضى.





وقال محافظ الدقهلية إننا نستهدف استلام ٢٢٥ ألف طن، حيث إن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت ٢٦٣ ألفا و٣٢٣ فدان ويبلغ متوسط توريد الفدان طن، مشيرا إلى المحافظة لديها 29 موقع شون وصوامع لاستقبال الأقماح تستوعب ما يزيد عن ٣٠٠٠ ألف طن.





وأوضح المحافظ أن هناك لجان للمتابعة الميدانية من الوحدات المحلية تتابع على مدار اليوم عمليات التوريد والتجاوب الفورى مع اية مشكلات طارئة فورا للتيسير على الموردين.





وشدد على تضافر الجهود من أجل موسم توريد ناجح، والتأكد على المتابعة المستمرة من قبل لجان المرور الميدانى بالوحدات المحلية التى بنطاقها شون وصوامع تستقبل القمح وضرور التعامل الفورى مع أية معوقات تعوق عمليات التوريد.



