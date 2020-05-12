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ثقافة

السبت.. "شباب فرسان" تناقش "تحرير المرأة" لــ قاسم أمين

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 02:58 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
تنظم جمعية شباب فرسان للأنشطة الخيرية، ندوة أون لاين عبر زووم، السبت المقبل الموافق 14 مايو الجاري، في التاسعة مساء، لمناقشة كتاب "تحرير المرأة " لـ قاسم أمين، بحضور نخبة من الكتاب والمثقفين عبر البث المباشر.

‏وقالت الجمعية في بيان عبر صفحتها على "فيس بوك": "سنناقش كتابا أثار ضجة كبيرة ويعتبر من أكثر الكتب المثيرة وقت كتابته وترك أثرا كبير في مجتمعاتنا العربية والإسلامية". 

وأضاف البيان أن "تحرير المرأة"  لـ قاسم أمين، أثار ضجةً كبيرةً وقت ظهوره ليس فقط بين أوساط المثقفين ولكن أيضًا بين عَامَّة الناس؛ نظرًا لتناول الكتاب موضوع المرأة بصورة غير مألوفة لما تدرجت عليه الأدبيات الاجتماعية المصرية السائدة في ذلك الوقت، حيث حاول قاسم أمين في هذا الكتاب أن يلفت النظر إلى الأوضاع الاجتماعية والسياسية والثقافية التي تعيشها المرأة المصرية آنذاك.

وتابعت: "إذ كانت تعاني قهرًا اجتماعيًّا نابعًا من العادات والتقاليد الموروثة المرتبطة في أحيان كثيرة بالفهم الخاطئ للموروث الديني والقواعد الأخلاقية السليمة، وقد تطرق قاسم أمين لهذه الأوضاع التي فرضت قيودًا على حركة المرأة داخل مجتمعها ووطنها، ومنعتها من تأدية دورها النهضوي في بناء الأمة من أجل فهمها وتشخيصها، ومن ثمة معالجتها وإصلاحها".
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