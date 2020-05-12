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أخبار العالم

روسيا تحتل المرتبة الثانية في العالم من حيث الإصابات بفيروس كورونا

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 02:42 م
صدى البلد
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أ ش أ
ذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الثلاثاء، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في روسيا تجاوزت إسبانيا وأصبحت تحتل المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس رسميا.
وذكر مركز الأزمات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، حسبما ذكرت تاس، أن عدد حالات الإصابة في روسيا بلغت 232 ألف و243 إصابة بينما بلغت حالات الإصابة في إسبانيا 227 ألف و436.
وأوضح المركز أن حالات الإصابة بالفيروس ارتفعت خلال الساعات ال24 الماضية، إذ تم تسجيل 10899 حالة إصابة في روسيا، في حين تماثل 43512 شخصًا للشفاء وتوفي 2116 آخرين.
وبحسب هذه البيانات، ارتفع معدل النمو اليومي في حالات الإصابة بالفيروس إذ بلغ 5.6% بعد أن كان 4.9%، وأصبح 4704 أشخاص بلا أعراض الآن ما يعادل 43.1%.
واحتلت روسيا أمس الأول الأحد المرتبة الخامسة من حيث حالات الإصابة بفيروس كورونا، وتجاوزت حالات الإصابة لديها تلك المسجلة في بريطانيا وإيطاليا أمس الاثنين.
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