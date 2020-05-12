رئيس جامعة بني سويف : تطبيق البحث بالتعليم المدمج و تخفيض 50% للأوائل

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف اجتماع مجلس إدارة مركز التعلم المدمج عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمشاركة الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث والدكتور أشرف خالد نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب والعمداء اعضاء المجلس والمستشار المالي والقانوني والدكتور خالد عباس مدير المركز .
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وخلال الاجتماع وافق المجلس على تطبيق نظام البحث بديلا عن الامتحانات و تخفيض 50% للطلاب الأوائل تشجيعا لهم وتيسيرا علي أسرهم بالإضافة الى رفع غرامات التأخير عن التسجيل لدور مارس 2020 امتحانات يوليو وذلك نظرا للظروف الراهنة .