استمرار جهود أجهزة الأمن فى إزالة التعديات على أملاك الدولة





وزارة الداخلية عن تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة وفى مديرية أمن أسيوط تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة. أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مديرية أمن المنوفية التابعة لـ

وفى مديرية أمن البحيرة تأمين تنفيذ عدد من قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة وفى مديرية أمن بنى سويف تم تأمين تنفيذ عدد من قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بدائرتى مركزى شرطة (بنى سويف – الفشن) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدى بحسم لحالات الإستيلاء والتعدى والبناء على أراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون.