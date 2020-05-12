AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

استمرار جهود أجهزة الأمن فى إزالة التعديات على أملاك الدولة

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 03:00 م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
Advertisements
مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل والتصدى لمحاولات البعض لاستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لارتكاب تلك المخالفات، حيث قامت أجهزة الوزارة بتوجيه حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات.


أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مديرية أمن المنوفية التابعة لـ وزارة الداخلية عن تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى  أملاك الدولة وفى مديرية أمن أسيوط تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة.
    
وفى مديرية أمن البحيرة تأمين تنفيذ عدد من قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى  أملاك الدولة وفى مديرية أمن بنى سويف تم تأمين تنفيذ عدد من قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى  أملاك الدولة بدائرتى مركزى شرطة (بنى سويف – الفشن) .
    
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدى بحسم لحالات الإستيلاء والتعدى والبناء على أراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الداخلية تشن حملات لإزالة التعديات من على أملاك الدولة بالمحافظات

تعرف على جهود الداخلية في إزالة التعديات على أملاك الدولة

الداخلية: حملات مكبرة لتنفيذ قرارات الإزالة على أملاك الدولة في جميع المحافظات

تعرف على جهود الداخلية لتنفيذ قرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة

تعرف على جهود الداخلية فى إزالة التعديات على أملاك الدولة خلال 24 ساعة

الداخلية توجه حملات أمنية لإزالة التعديات على الأراضي بـ 5 محافظات

ترشيحاتنا

ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير الدوم؟

أضرار الإندومي.. أخصائي تغذية يكشف عن 11 تأثيرا لتناوله

فريق الأحلام.. بالأسماء 8 صفقات ينتظرها الأهلي فى الميركاتو الصيفي

فضل يبوس فيا.. طفلة مسلسل البرنس تكشف عن رد فعل أحمد زاهر بعد مشهد بكائها

بسبب مقال نيوتن.. إحالة رئيس تحرير المصري اليوم إلى التأديب بنقابة الصحفيين

الإنسان أهلاوى بالفطرة.. خالد الغندور يسخر من تصريحات عضو مجلس إدارة الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة رومانسية.. كندة علوش تتألق بإطلالة بسيطة برفقة عمرو يوسف

أم تكشف تفاصيل تجربتها المؤلمة بعد إصابتها بـ كورونا أثناء الحمل

للكبار والأطفال.. علاقة فيتامين د بصحة القلب