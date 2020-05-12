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برلمان

166 مليون جنيه.. إسكان النواب توافق على موازنة القومي لبحوث البناء والتعمير

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 02:35 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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ماجدة بدوى
وافقت لجنة الاسكان والمرافق العامة في اجتماعها اليوم برئاسة النائب عماد سعد حمودة رئيس اللجنة علي الموازنة العامة للمركز القومي للبحوث البناء والتعمير والتي بلغ إجماليها  166 مليونا و178 الف جنيه للعام المالي 2020 2021 وبزيادة قدرها اكثر من 20 مليون جنيه عن العام المالي الجارى 2019/2020 والتي تبلغ 145 مليون جنيه.

كما تم تخصيص 96 مليون جنيه و609 الفا للباب الأول ( الأجور وتعويضات العاملين) في الموازنة الجديدة  حيث تم تخصيص مبلغ 77 مليون جنيه كاجور في موازنة هذا العام بينما تم تخصيص مبلغ 11 مليون و795 الف جنيه للباب الثاني ( السلع والخدمات)  مقابل 7 مليون 635 الف جنيه بموازنة العام الحالي.


وتم تخيص مليون و390 الف جنيه لباب المنح، و56.500 مليون لصالح الباب السادس والذي يمثل جوهر عمل المركز لدعم برامج البحث العلمي مقابل 52 مليون العام المالي 2019/2020. 

وكشف الدكتور خالد الذهبي رئيس المركز القومي لبحوث البناء والتعمير، عن تحديث المركز لعدد من الأكواد ومنها كود الطرق والخرسانة والأساسات.
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