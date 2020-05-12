شاهد| برج إيفل يعرض صور الأطباء تقديرا لجهودهم

عرض برج إيفل صور عدد من الأطباء الذين يعملون على مكافحة فيروس كورونا المستجد تقديرًا لجهودهم، وأضاء برج ايفل انواره برسالة شكر للأطباء والممرضين بفرنسا، حيث تم عرض صور الكوادر الطبية على شاشة ضخمة فى قاعدة البرج.





وعرضت فضائية " روسيا اليوم" لقطات مصورة لعرض برج ايفل صور للكوادر الطبية فى فرنسا تقديرًا لهم على دورهم فى مكافحة فيروس كورونا المستجد، كوفيد -19، و تبدأ باريس في العودة تدريجيًا إلى طبيعتها بعد اسابيع من الإغلاق.





في سياق متصل قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إنه مر حتى الآن 134 يوما على تسجيل أول حالة مصابة بفيروس كورونا في الصين، لافتا إلى أن من 1 : 20% من الفريق الطبي بشرق المتوسط يصابون بكوفيد 19.





وكشف عن إصابة 22 ألفا من الطواقم الطبية بفيروس كورونا في 52 دولة على مستوى العالم.



