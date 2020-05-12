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شاهد| برج إيفل يعرض صور الأطباء تقديرا لجهودهم

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 02:26 م
برج ايفل يحي الكوادر
برج ايفل يحي الكوادر الطبية
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آيات أحمد
عرض برج إيفل صور عدد من الأطباء الذين يعملون على مكافحة فيروس كورونا المستجد تقديرًا لجهودهم، وأضاء برج ايفل انواره برسالة شكر للأطباء والممرضين بفرنسا، حيث تم عرض صور الكوادر الطبية على شاشة ضخمة فى قاعدة البرج.

وعرضت فضائية " روسيا اليوم" لقطات مصورة لعرض برج ايفل صور للكوادر الطبية فى فرنسا تقديرًا لهم على دورهم فى مكافحة فيروس كورونا المستجد، كوفيد -19، وتبدأ باريس في العودة تدريجيًا إلى طبيعتها بعد اسابيع من الإغلاق.

في سياق متصل قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إنه مر حتى الآن 134 يوما على تسجيل أول حالة مصابة بفيروس كورونا في الصين، لافتا إلى أن من 1 : 20% من الفريق الطبي بشرق المتوسط يصابون بكوفيد 19.

وكشف عن إصابة 22 ألفا من الطواقم الطبية بفيروس كورونا في 52 دولة على مستوى العالم.

وأضاف المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط حول آخر المستجدات المتعلقة بمرض كوفيد 19 المستجد، أنه يجب التوسع في تدابير مكافحة العدوى لمنع عدىي الفريق الطبي، مضيفا أنه يجب سد العجز في الطواقم الطبية، مشيرًا إلى ضرورة الحفاظ على مناخ العمل بالمستشفيات.
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