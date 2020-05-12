لإعادة الانضباط.. محافظ الجيزة يقود حملة لرفع الأوتاد الحديدية من الشوارع

أجرى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جولة تفقدية بشارعي جامعة الدول العربية والبطل أحمد عبد العزيز في نطاق حي الدقي، موجها برفع أي دراجات بخارية أو مركبات من أعلى الرصيف والتأكيد على عدم تكرار تلك السلوكيات حفاظًا على الرصيف ومنع تهالكه.





ووجه محافظ الجيزة خلال جولته، بسحب رخص عدد من السيارات لوقوفها أعلى الرصيف وتنفيذ الغرامات المقررة في هذا الشأن، مشددًا على الخدمات المرورية المتواجدة باستدعاء أوناش لرفع السيارات فورًا.





كما تابع راشد المراحل النهائية من أعمال تطوير شارع سليمان جوهر بحي الدقي موجها بالالتزام بجميع المعايير المحددة، متابعا خلال جولته حملة رفع الأوتاد الحديدية التي تستخدم في حجز أماكن لركن السيارات بالشوارع مشددا على رفع أي أوتاد حديدية وتوقيع غرامات مشددة ومحاضر إتلاف طبقه رصف على المخالفين للتعدي على حرم الطريق.





رافق المحافظ خلال جولته اللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق بالمحافظة ورؤساء أحياء العجوزة والدقي ومدينة كرداسة.