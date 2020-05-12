معروف يوسف يدخل دائرة اهتمامات إيهاب جلال فى المقاصة

وضع إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة النيجيري معروف يوسف لاعب المقاولون العرب المعار من الزمالك على رأس قائمة اللاعبين الذين يرغب فى التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



ويرى إيهاب جلال أن معروف يوسف يعد واحدا من اللاعبين المميزين داخل الدوري المصري فى ظل قناعاته الكاملة بقدراته الفنية والبدنية وقدرته على إفادة الفريق خلال الفترة المقبلة.



يذكر أن معروف يوسف لاعب الزمالك معارا إلى المقاولون العرب حتى نهاية الموسم الكروي الجارى.



ويسعى جلال إلى تدعيم صفوف المقاصة بعدد من اللاعبين المميزين خلال الميركاتو الصيفي المقبل فى ظل رغبته إلى تكوين فريق قوي يكون قادرا على المنافسة على المراكز الأولي بالبطولات المختلفة.



كان الجهاز للمقاصة بقيادة إيهاب جلال قرر مد فترة الراحة التى حصل عليها الفريق تماشيا مع قرار اتحاد كرة القدم باستمرار تعليق النشاط الكروى بسبب انتشار فيروس كورونا الخطير.