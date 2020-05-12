ضياء العطيفى يكتب: الاختيار المصرى.. والاختيار الامريكى





مسلسل الاختيار الحقيقة لن أضيف على من سبقني في الحديث عن تميز المسلسل وروعة أداء الممثلين فيه والمجهود المبذول في الإنتاج والتصوير والرسائل الضمنية التي يتضمنها المسلسل. المقدمة للعالم والتى سيكون تاريخ جديد للاعمال الفنية

ما أريد أن أسجله إن أول مرة مصر تعرف عمل درامي محترم يجسد بطولات الجيش المصري الباسل وما تعرض له من ظلم في عهد مبارك والذى لم تخرج الاأفلام أو المسلسلات عن بطولات حرب أكتوبر المجيدة أو حرب الاستنزاف واختصرت الحرب في الضربة الجوية الأولى وكأن مصر انتصرت في الحرب بضربة جوية كان قائدها خلف الخطوط يوجه الطيارين الأبطال.

السينما الأمريكية محترفين فى تقديم صورة غير حقيقية مضخمة ومهولة ومزيفة للجندي الأمريكي لدرجة إنها استطاعت توصل الرعب للعالم كله بداية من الأطفال مثل شخصيات سوبرمان وباتمان وسلسلة افلام بوند وغيرها حتى الشباب حروب الخيال العلمي والفضاء وكبار السن أيضًا لدرجة أنها صورت لنا أنها تستطيع أن تحارب نيابة عن الكوكب ضد المخلوقات الفضائية الغريبة.. ما تم انفاقه على تلك الأفلام والأعمال لم تذهب هباء إنما قامت بدور حرب نفسية قوية ضد كل دول العالم بحيث عندما يصل الجيش الأمريكي لأي مكان يكون الجيش المعادي مهزوم نفسيًا قبل المواجهة الحقيقية بفعل السينما الأمريكية والشخصيات الكارتونية والخيالية التي صورت للعقل الباطن لأي شخص أن ما من أحد يستطيع هزيمة أمريكا .. تلك الخدعة نجحت بها أمريكا في القيام بدور شرطي العالم على مدار أكثر من 70 عامًا منذ أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها حتى الآن، وجعلتها تغزو دول كثيرة وتحتكر مقدرات دول أخرى وتثير البلبلة والفوضى.

كل يوم هناك اعمال بطولية قام ويقوم بها الجيش المصرى تستحق ان تقدم سينمائيا أو تليفزونيا وعن واقع حقيقى وليس خيال كما هو فى الاعمال الامريكية وهكذا يكون الاختيار المصرى أفضل من الاختيار الامريكى

ومن وقت طويل كنت اتمنى ان ارى عمل درامي أو سينمائي مصري يجسد بطولات حرب أكتوبر التي يفتخر بها أي عربي أو مسلم أو حتى مواطن حر مؤمن بالإنسانية والعدالة.. الحرب اللي تعرض فيها جيش العدو الصهيوني للذل والمهانة وفقد بسببها لقبه المعروف "الجيش الذي لا يقهر" .. لكن للأسف لم يكن أمامنا غير "الرصاصة لا تزال في جيبي" وفيلمين أخرين على الأكثر ترصد أحداث هامشية حدثت في الحرب في حياة جندي شارك في المعركة أو مواطن راح إبنه ضحية جريمة ضرب مدرسة بحر البقر بمحافظة الشرقية.. في تجاهل لقيادات وأبطال شاركوا في الحرب .. شخصيات كثيرة مثل المشير عبد الغني الجمسي واللواء محمدالفاتح والفريق سعد الدين الشاذلي والمشير احمداسماعيل وغيرهم الكثير

وأتساءل: لماذا تم تجاهل هؤلاءالرجال ودفن ما قدموه للوطن من خدمات مع تحت الثرى.. الذي ظلم أيضًا في عهدي السادات ومبارك، وبخلاف الجمسي والشاذلي هناك عشرات بل مئات الأبطال المصريين الذي يستحقون أن تكتب أسمائهم بأحرف من نور تخليدًا لذكراهم.

قد يكون مسلسل الاختيار مجرد بداية وأتمنى من الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي أن نعيد لأبطال حرب أكتوبر حقهم

يا سيادة الرئيس إن تلك الأعمال ليس من شأنها أن تعيد الريادة في السينما والدراما العربية إلى مصر فقط لكنها تزرع داخل كل مصري روح الانتماء وحب الوطن خصوصًا الأطفال والأجيال الجديدة.. وأيضًا من شأنها أن تحدث طفرة في السينما والدراما المصرية التي تراجع دورها لصالح نظيرتها التركية والهندية التي ملأت فراغ كانت مصر تشغله لمدة لسنوات طويلة متتالية.

لكن بكل تأكيد مسلسل الاختيار جعلني أشعر بفخر واعتزاز بمصر وجيشها.

ولعل ذلك كان واضحًا في حديث الرئيس السيسي عن حروب الجيلين الرابع والخامس نهاية العام الماضي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة وتحيامصر.







