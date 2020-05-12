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أخبار العالم

بينهم وزير شاذ جنسيا.. 8 وزراء جدد بحكومة إسرائيل القادمة.. تعرف عليهم

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 02:55 م
8 وزراء جدد بحكومة
8 وزراء جدد بحكومة إسرائيل القادمة بينهم وزير مثلي جنسياً
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سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام العبرية اليوم الثلاثاء تفاصيل حكومة إسرائيل الجديدة وموعد تنصيبها رسميًا وأدائها لليمين الدستوري.

 وتشمل حكومة إسرائيل الجديدة على 8 وزراء جدد بينهم وزير مثلي جنسيًا ومن المفترض أن يتم تنصيبها رسميًا وأدائها لليمين الدستوري أمام الكنيست يوم الخميس القادم.

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وقالت القناة 20 العبرية أن أسماء وزراء حكومة إسرائيلية الجديدة من حزب الليكود الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو ومن الأحزاب الدينية الحريدية المتشددة.

وتأتي أسماء وزراء حكومة إسرائيل الجديدة من حزب الليكود على النحو التالي:
 
1  - تعيين يسرائيل كاتس وزيرًا لـ المالية.

2 – تعيين المثلي جنسيًا أمير اوحنا وزيرًا لـ الأمن الداخلي.

3 – تعيين يولي ادليشتاين وزيرًا لـ الصحة.

4- تعيين ميري ريجيف وزيرة لـ المواصلات.

5- تعيين جيلا جملئيل وزيرًا لـ الطاقة.

6- تعيين زئيف ألكين وزيرًا لـ البيئة.

وتأتي أسماء وزراء حكومة إسرائيل الجديدة  من الأحزاب الدينية الحريدية المتشددة على النحو التالي:-

1 – تعيين آريه درعي من حزب شاس وزيرًا لـ الداخلية.

 2 – تعيين يعكوف ليتسمان من حزب يهدوت هتوراة وزيرًا لـ الأديان.

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن تعيين وزير الأمن الداخلي السابق جلعاد اردان سفيرًا لـ إسرائيل لدى واشنطن والأمم المتحدة.

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