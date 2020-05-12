فيحاء وانغ تكتب: ليس لي لسان عربي فقط بل قلب عربي أيضا

منذ زمن قد شاهدت العديد من الأفلام الوثائقية عن الأهرامات ونهر النيل والحضارة الفرعونية وكنت أحلم كثيرا بزيارة مصر، لذا اخترت اللغة العربية كتخصصي في الجامعة. وبعد التخرج من الجامعة، بدأت العمل في إذاعة الصين الدولية كمعدة ومذيعة للبرامج الإذاعية باللغة العربية. وقبل ثلاث سنوات، قررت السفر إلى مصر لإكمال مهامي الإعلامية نظرا لأن مصر دولة عربية تقع في الركن الشمالي من قارة أفريقيا، تتميز بتاريخ عريق من الحضارة وتلعب دورا مهما في الشؤون الاقليمية والدولية.

وحينما وطئت قدمى لأول مرة أرض مصر في شهر ابريل من عام 2017، وجدت أن الجو مريح جدا وكانت القاهرة جميلة وحديثة. وبعد خروجي من المطار كان كثير من الناس الغرباء يقولون لي (( نيهاو.. نيهاو)) والتي تعني مرحبًا باللغة الصينية، الأمر الذي خفف وحدتي. ومن خلال تعاملاتي مع الشعب المصري في السنوات الماضية، لاحظت المزيد من المزايا الجميلة له مثل الإخلاص وكرم الضيافة وخفة الدم ومساعدة الآخرين في كل الأوقات. حاليا قد أصبحت مصر بلدي الثاني وكان الشعب المصري من أهلي، وتعجز الكلمات عن وصف محبتي لمصر وأهلها. وعندما استمعت إلى أغنية " تحيا مصر " للمغني المصري المشهور أحمد جمال أول مرة، تدفقت مشاعر الحب والعشق من صميم قلبي وقررت تقديم أداء مميز لهذه الأغنية الجميلة باستخدام لغة الإشارة تعبيرا عن كل احترامي وتقديري لمصر والشعب المصري. ولم أتوقع أن أدائي لفت نظر المغني أحمد جمال وهو نشر هذا الفيديو على صفحته الرسمية على فيسبوك، الأمر الذي يعزز الصداقة بين الشعبين ويعطيني دافعا قويا لتوسيع نطاق عملي ويزيد حبي لبلدي الثاني.

فإن الحضارة المصرية والصينية من أقدم حضارات العالم ويوجد تشابهات كثيرة بين الحضارتين، فإن سور الصين العظيم والأهرامات المصرية يمثلان صرحين ثقافيين عظيمين يقفان شامخين منذ آلاف السنين ضمن عجائب الدنيا السبع ليشهدان بصمت على تاريخ هذين البلدين الحضاريين. وفي عصرنا الحديث، كان هناك تشابه بين الصين ومصر في الأحداث التي واجهتها الدولتان على مدار تقدمهما نحو النمو. وخلال السنوات الأخيرة، ازدادت التبادلات بين البلدين بسرعة ملحوظة خاصة في مجالات التجارة والسياحة والثقافة. ومن أجل تقوية الترابط العلاقات المصرية الصينية، اهتمت الجامعات المصرية بإتاحة اللغة الصينية وتدريسها لإعداد مترجمين كفء يساهمون فى تسهيل التعاون بين البلدين فى جميع المجالات، وقد أصبحت اللغة الصينية تخصصا لقي إقبالا كبيرا من قبل الشباب المصريين كما قال المثل الشهير "اطلبوا العلم ولو في الصين"، حيث تم إنشاء عدة معاهد كونفوشيوس وأقسام اللغة الصينية في الجامعات المصرية. وفي الوقت الراهن، يبلغ عدد الطلاب الذين يدرسون اللغة الصينية في مصر 5000 شخص تقريبا. ومن المتوقع أن يصبح هؤلاء الطلاب جسرا متينا يساهم في تعزيز التعارف والتعاون بين الشعبين.

قبل أن أختم هذا المقال، أود أن أقول للجميع: الصين ومصر صديقتان في جميع الأجواء وتربطهما أواصر أخوة، ولدينا قدرة كافية على تحويل الأزمة إلى نعمة، "تحيا مصر".



