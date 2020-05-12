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أخبار العالم

لبنان يلجأ لحظر شامل يبدأ من الغد

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 03:01 م
حظر في لبنان
حظر في لبنان
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قسم الخارجي
بعدما تزايدت أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، اتخذت الحكومة اللبنانية قرارًا جديدًا لمواجهة التفشي، وفق ماذكرت صحيفة ديلي ستار.

وأمر مجلس الوزراء اللبناني بتشديد اجراءات الحظر، ليغلق البلاد بالكامل لمدة أربعة أيام بعد ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.

وسيبدأ الحظر من مساء غد الأربعاء إلى الإثنين المقبل.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس  859 مصابا بينما بلغ عدد المتعافين، 234، ووصلت الوفيات إلى 26 حالة وفاة.

ويحاول لبنان السيطرة على انهيار العملة المحلية من خلال الاعتقالات، حيث اعتقلت السلطات اللبنانية عشرات الصيارفة في محاولة لتثبيت سعر الصرف المتدهور. 

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وقال محللون لصحيفة ذا ناشيونال إن ذلك قد يقلل المضاربة ، لكنه لن يفعل الكثير لتعزيز قيمة العملة المحلية .

بعد أسابيع من الصراع المحتدم ، أشار اعتقال رئيس نقابة الصرافة يوم الخميس إلى أن القضاء يتخذ الآن إجراءات ضد تجار العملة الذين لعبوا دورًا محوريًا في الحياة اليومية في لبنان منذ أن بدأت البنوك في تقييد الوصول إلى الدولار الأمريكي آخر مرة بالصيف.




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