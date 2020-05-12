خارجية البرلمان تطالب المجتمع الدولي بمحاسبة تركيا على انتهاكاتها

ندد اللواء صلاح شوقي عقيل، وكيل أول لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بالتحركات التركية غير القانونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص، ومياهها الإقليمية، لإجراء عمليات تنقيب غير شرعية داخل المناطق البحرية، بما تمثله من انتهاك صريح للقانون الدولي وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.





وأدان عقيل، في بيان له اليوم الثلاثاء، تصاعد انتهاكات تركيا للمجال الجوي اليوناني بما في ذلك التحليق فوق المناطق المأهولة والمياه الإقليمية في انتهاك صريح للقانون الدولي، مطالبًا تركيا بالاحترام الكامل لسيادة كافة الدول وحقوقها السيادية في مناطقها البحرية في شرق المتوسط.





وشدد وكيل خارجية البرلمان، على أن كلًا من مذكرة التفاهم بشأن تعيين الحدود البحرية في البحر المتوسط، ومذكرة التفاهم بشأن التعاون الأمني والعسكري، الموقعتيّن في نوفمبر ٢٠١٩ بين تركيا والسيد فايز السراج تتعارضان مع القانون الدولي، وهي والعدم سواء.

كما شدد على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بمسؤولياته، ومحاسبة تركيا حسابًا عسيرًا حول الانتهاكات التي ترتكبها خارج حدودها في حق الدول الأخرى، ورعايتها للإرهاب في سوريا، ومواصلة دعم الجماعات الإرهابية والمتطرفة في ليبيا، والتي تدخل في مصاف جرائم في حق الإنسانية والتي لاتسقط بالتقادم، وإن سقطت من ذاكرة المجتمع الدولي، ستظل خالدة في أذهان الشعوب التي ذاقت مرارة النظام التركي.