برلماني: كل جنيه يخصص للصرف الصحي يوفر 1000 في الصحة

أشاد النائب خالد عبد العزيز فهمي عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، ونائب دائرة دار السلام بمحافظة القاهرة، بموافقة لجنة الإسكان بالبرلمان، على أكبر موازنة لمشروعات المياة والصرف الصحي في تاريخ مصر والتي تخطت الـ 33 مليار جينه للانتهاء من مشروعات الصرف الصحي المتوقفة، وهي عبارة عن 19 مليارا و871 مليونا للهيئة القومية والجهاز التنفيذي للمياة والصرف الصحي 8 مليارات و641 مليونا ولشركة القابضة 5 مليارات و500 مليون جينه.
وأكد "عبدالعزيز" في بيان له، أن هذة الميزانية الضخمة تلبي طموحات وآمال المواطنيين في الانتهاء من مشاكل الصرف الصحي خاصة في المشروعات المتوقفة من أكثر من عشرون عامًا بالإضافة إلى استكمال المشروعات الحالية في أقرب وقت ممكن.
يذكر أن النائب النائب خالدعبد العزيز فهمي، قد طالب منذ عامين بزيادة المخصصات المالية للمياه والصرف الصحي إلى 30 مليار تصرف كل عام ولمدة ١٠ سنوات للانتهاء من مشاكل الصرف الصحي نهائيا.
وأكد وقتها أن كل جنيه يتم صرفه على مياه الشرب ومشروعات الصرف الصحي يوفر 1000جنيه في المقابل لعلاج الموطنيين الذين أصيبو بالأمراض الخطيرة نتيجة عدم وجود مياة نظيفه أو صرف صحي.
وأكد "عبد العزيز" على أن مصر قبل عام 2014 لم تتعدي مشروعات الصرف الصحي بها 13في المائة لعقود طويلة، ولكن الآن وصلنا لتغطية ما يقارب 40 في المائة هذا العام، أي أكثر من ضعفي ماتم خلال 100عام بفضل إصرار القيادة السياسية على الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي ودعم هذه المشاريع القومية بكل الإمكانيات المتاحة لأنها أثرت وتؤثر في حياة وصحة المواطن المصري.