برلماني: كل جنيه يخصص للصرف الصحي يوفر 1000 في الصحة

أشاد النائب خالد عبد العزيز فهمي عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، ونائب دائرة دار السلام بمحافظة القاهرة، بموافقة لجنة الإسكان بالبرلمان، على أكبر موازنة لمشروعات المياة والصرف الصحي في تاريخ مصر والتي تخطت الـ 33 مليار جينه للانتهاء من مشروعات الصرف الصحي المتوقفة، وهي عبارة عن 19 مليارا و871 مليونا للهيئة القومية والجهاز التنفيذي للمياة والصرف الصحي 8 مليارات و641 مليونا ولشركة القابضة 5 مليارات و500 مليون جينه.





وأكد "عبدالعزيز" في بيان له، أن هذة الميزانية الضخمة تلبي طموحات وآمال المواطنيين في الانتهاء من مشاكل الصرف الصحي خاصة في المشروعات المتوقفة من أكثر من عشرون عامًا بالإضافة إلى استكمال المشروعات الحالية في أقرب وقت ممكن.





يذكر أن النائب النائب خالدعبد العزيز فهمي، قد طالب منذ عامين بزيادة المخصصات المالية للمياه والصرف الصحي إلى 30 مليار تصرف كل عام ولمدة ١٠ سنوات للانتهاء من مشاكل الصرف الصحي نهائيا.





وأكد وقتها أن كل جنيه يتم صرفه على مياه الشرب ومشروعات الصرف الصحي يوفر 1000جنيه في المقابل لعلاج الموطنيين الذين أصيبو بالأمراض الخطيرة نتيجة عدم وجود مياة نظيفه أو صرف صحي.





وأكد "عبد العزيز" على أن مصر قبل عام 2014 لم تتعدي مشروعات الصرف الصحي بها 13في المائة لعقود طويلة، ولكن الآن وصلنا لتغطية ما يقارب 40 في المائة هذا العام، أي أكثر من ضعفي ماتم خلال 100عام بفضل إصرار القيادة السياسية على الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي ودعم هذه المشاريع القومية بكل الإمكانيات المتاحة لأنها أثرت وتؤثر في حياة وصحة المواطن المصري.