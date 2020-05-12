شاهد.. موقف شهم من المصريين أمام سائق ميكروباص رفض ركوب رجل عجوز فقير

تناولت الحلقة الثامنة عشر من برنامج «ورطة إنسانية»، الذي يُعرض على فضائية «dmc»، في موسمه الثالث، فكرة شهامة المصريين، من خلال موقف رفض أحد السائقين ركوب رجل كبير بسبب أنه لايمتلك فلوس.

وجاءت ردود أفعال المواطنين : " خد أجرته أهي" "حرام عليك ده ثواب" ، وغيرها من العبارات التي تعبر عن شهامة المصريين.





وقال أحد المواطنين للسائق "كلنا بنتعرض للموقف ده علي فكرا أنتا كمان ممكن تنزل ناسي فلوسك"، معاتبا عليه أسلوبة في التعامل مع الرجل.





ونزل الكثيرين من المواطنين للسائق لدفع أجرة الراجل العجوز، وهم يلومونه علي رد فعلة مع الرجل العجوز.





"ورطة إنسانية" برنامج قصير عبارة عن خمس دقائق من الشارع المصري كل يوم، يؤكد أن الدنيا بخير وأن مصر بخير وناس مصر بخير.



