قبل رحيله.. 5 رسائل قاسية من إبراهيم نصر لـ رامز جلال

وجه الفنان الراحل إبراهيم نصر قبل رحيله بأيام، مجموعة من الرسائل غير المباشرة إلى الفنان رامز جلال مقدم برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" في رمضان 2020.
وكشف إبراهيم نصر عن رأيه في برامج المقالب خاصة رامز جلال الجديد "رامز مجنون رسمي" الذي يعرض في رمضان الجاري عبر شاشة "MBC مصر" في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحدث اليوم".
ومن أبرز رسائل إبراهيم نصر، إلى رامز جلال ما يلي : -
- رامز جلال من الممثلين الجيدين.
- رامز جلال ذهب إلى نوعية مقالب سبقه بها ثم تركها له ولغيره فأصبح الجميع ينفذ كاميرا خفية من أجل النجومية.
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- الكاميرا الخفية لابد أن يصحبها درجة من الإحساس والذوق والأدب كي تقدم شكلا مناسبا للكاميرا الخفية.
- هذه النوعية من العنف صعبة للغاية خاصة على الأطفال.
- الجمهور يريد أن يشاهد فنا جميلا وأن يضحك دون انزعاج وأن يشاهد الصغار والكبار هذه البرامج دون هلع.
وفاة الفنان إبراهيم نصر