رئيس جامعة السويس: مد فترة تسليم الطلاب للأبحاث حتى ١١ يونيو المقبل

قال الدكتور سيد الشرقاوى رئيس جامعة السويس ، إنه تقرر إتاحة فرصة أطول للطلاب أثناء تسليم الأبحاث لتبدأ من ٣١ مايو وحتى ١١ يونيو ٢٠٢٠ عقب حدوث عطل فني في المنصة، الأمر الذي أدى إلى عدم تمكن عدد من الطلاب من الدخول إلى المنصة بشكل طبيعي وبدون مشاكل.





وأضاف الشرقاوى فى تصريحات صحفيه له اليوم، أنه تم تسجيل حوالي ٩٠٠٠ طالب، مطالبا الطلاب بضرورة التحلي بقواعد اللياقة والآداب العامة عند التعليق أو التعبير عن الرأي بشكل حضاري، وعدم إثارة البلبلة واطلاق الشائعات بين الطلاب سواء مكتوبة أو مسموعة ، وأن الخروج على هذه القواعد يعرض المتسبب فيها للمساءلة القانونية.



