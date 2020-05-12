160 كوبري و94 نفقا على مستوى الجمهورية تنفذها النقل.. تفاصيل

أكد الفريق مهندس كامل الوزير أن مشروع كوبري المديرية ببنى سويف يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بإقامة كباري أعلى المزلقانات الأكثر خطورة بهدف حل الاختناقات المرورية وتسهيل انتقال المواطنين وتأمين عبورهم فوق المزلقانات وتأمين مسير القطارات مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ عدد 33كوبري أعلى المزلقانات كمرحلة أولى.





وأوضح وزير النقل خلال جولته اليوم ببنى سويف، أن الهيئة العامة للطرق والكباري تنفذ حاليا 254 عمل صناعي (160كوبري و94 نفق) على مستوى الجمهورية سواء ضمن مشروعات محاور النيل او على الطرق الرئيسية أو كباري علوية أو محاور ربط الموانئ البحرية بشبكة الطرق لفك الاختناقات المرورية وتحقيق انسيابية مرورية للمركبات والأفراد .







