160 كوبري و94 نفقا على مستوى الجمهورية تنفذها النقل.. تفاصيل

أكد الفريق مهندس كامل الوزير أن مشروع كوبري المديرية ببنى سويف يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بإقامة كباري أعلى المزلقانات الأكثر خطورة بهدف حل الاختناقات المرورية وتسهيل انتقال المواطنين وتأمين عبورهم فوق المزلقانات وتأمين مسير القطارات مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ عدد 33كوبري أعلى المزلقانات كمرحلة أولى.
وأوضح وزير النقل خلال جولته اليوم ببنى سويف، أن الهيئة العامة للطرق والكباري تنفذ حاليا 254 عمل صناعي (160كوبري و94 نفق) على مستوى الجمهورية سواء ضمن مشروعات محاور النيل او على الطرق الرئيسية أو كباري علوية أو محاور ربط الموانئ البحرية بشبكة الطرق لفك الاختناقات المرورية وتحقيق انسيابية مرورية للمركبات والأفراد .
وأشار الفريق مهندس كامل الوزير أن الوزارة مستمرة في تنفيذ كافة المشروعات، ومنها مشروعات الطرق والكباري بالتزامن مع استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس "كورونا" لافتا إلى أن الحفاظ على صحة وسلامة العاملين في جميع المشروعات من أولويات وزارة النقل، موضحًا أنه قد أصدر توجيهات مشددة بتعقيم وتطهير مواقع العمل والمعدات المستخدمة بشكل دوري ومستمر والكشف على كافة العمال والمهندسين في مختلف المواقع صباحًا، وبعد انتهاء مدة العمل اليومي بالكاشف الحراري، مع الالتزام بتوزيع الكمامات والمطهرات على العمال والمهندسين بمواقع العمل والتأكيد على ارتدائها.