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أخبار البلد

نقابة الفلاحين تحذر من كارثة تحدث للأراضى الزراعية

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 05:50 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين إن بوار الأرض الزراعية وموتها أحد أكبر الكوارث التي تهدد الرقعة الزراعية الخصبة، حيث يؤدي تطبيل الأراضي إلى زيادة تركيزات الأملاح فيها مما يؤدي إلى فقدان خواص التربة وعدم صلاحيتها للزراعة أو انخفاض إنتاجية المحاصيل المزروعة فيها وموتها أحيانا.

ولفت "أبو صدام" إلى أن أسباب بوار الأرض متعددة أهما ينتج من عوامل طبيعية كقرب الأرض المنخفضة من البحر أو تعرضها لعوامل مناخية تؤدي إلى تسبخها وعدم صلاحيتها للزراعة.


وأضاف أنه يمكن فساد الأرض نتيجة لعوامل بشرية كتبوير الأرض العمد لاستغلالها في التشوين أو للبناء عليها أو نتيجة استخدام مبيدات او أسمدة مغشوشة تضر الأراضي.

وأوضح عبدالرحمن أن تبوير الأرض حاليا ينتج نتيجة طبيعية لبعض السياسات الزراعية الخاطئة كحرمان الأراضي الزراعية القريبة من البحر من الري بالغمر واجبار مزارعيها لزراعتها بالتنقيط او اي طريقة لتقليل استهلاك المياه مما يحرم الارض من الغسيل فتتراكم الأملاح وتصاب الأراضي بالتطبيل، كما حدث في إجبار بعض المزارعين بعدم زراعة الأرز والموز.


وأوضح "نقيب الفلاحين " أن الطريقة غير العلمية في استصلاح الأراضي الجديدة من واضعي اليد ومن الجهات المعنية بعدم وضع خطط للصرف الزراعي، وعدم ترك أماكن لشق مصارف زراعية في المستقبل مما يؤدي إلي تطبيل الاراضي المنخفضة وفسادها. 

وأشار ابوصدام إلى أن الفلاحين انتبهوا إلى قوله تعالى: (وَآيَةٌ لَهُمُ الأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ) قائلين إن مفيش حاجة تموت وتحيا مرة أخري إلا الأرض.


وأضاف أن إحياء هذه الأراضي الميتة أو المطبلة كما يسميها البعض أو السبخه كما يسميها كثير من المزارعين هو بغسيل هذه الأراضي بالمياه العذبة منخفضة الملوحة تم تصريفها في المصارف الخاصة.


وزرعها بمحاصيل تتحمل الملوحة أو إضافة المحسنات التي تذيب الأملاح كما ينبغي إنشاء شبكة صرف زراعي (مغطاة أو مكشوفة) في الأراضي الجديدة والقديمة التي لا تحتوي علي هذه الشبكات وتحسين جودة الشبكات القديمة وتنظيفها باستمرار.
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