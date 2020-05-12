فوتشي: أعداد وفيات كورونا في أمريكا أعلى من الحصيلة المعلنة

قال الدكتور أنتوني فوتشي، مدير المعهد الوطني للأوبئة والأمراض المعدية بأمريكا، إن العديد من الخبراء يعتقدون أن عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة أعلى من الحصيلة الرسمية.









وأضاف فوتشي، اليوم الثلاثاء، خلال شهادته أمام الكونجرس حول استجابة الإدارة الأمريكية لفيروس كورونا، قائلا: "معظمنا يشعر أن عدد الوفيات من المحتمل أن يكون أعلى من العدد الرسمي".









وحسبما نقلت صحيفة "سي إن إن" الأمريكية عن فوتشي قوله: "بالنظر إلى الوضع، لا سيما في مدينة نيويورك - عندما كانوا يواجهون صعوبة حقيقية في نظام الرعاية الصحية الخاص بهم - قد يكون هناك أشخاص توفوا في المنزل جراء فيروس كورونا، ولم يتم احتسابهم على أنهم ماتوا بالوباء لأنهم لم يصلوا إلى المستشفى".









وأشار إلى أنه من المحتمل أن تواجه أمريكا موجة ثانية من فيروس كورونا، موضحا أن الوباء لن يختفي في خريف هذا العام.









وأعرب عن أمله في تخفيف حدوث موجة ثانية محتملة من الوباء وذلك من خلال سرعة الفحص وزيادة الاختبارات والتأهب وتوفير الرعاية الصحية.



