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ديني

موعد أذان المغرب.. ودعاء الرسول عند الإفطار

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 05:44 م
موعد أذان المغرب
موعد أذان المغرب
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محمد صبري عبد الرحيم
ينشر موقع «صدى البلد» موعد أذان المغرب ووقت الإفطار في جميع محافظات مصر، اليوم الثلاثاء، الموافق 19 رمضان 1441 هجريًا - 12 مايو عام 2020 ميلاديًا، ويجب على كل قاطني المحافظات اتباع مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب.

القاهرة والجيزة
المغرب 6:40
الإسكندرية
المغرب 6:47
أسيوط
المغرب 6:35
أسوان
المغرب 6:23
الإسماعيلية
المغرب 6:37
بني سويف
المغرب 6:39
عين السخنة
المغرب 6:35
العريش
المغرب 6:32
الفيوم
المغرب 6:40
الغردقة
المغرب 6:25
كفر الشيخ
المغرب 6:43
الأقصر
المغرب 6:27
مرسى مطروح
المغرب 6:58
المنيا
المغرب 6:38
قنا
المغرب 6:27
شرم الشيخ
المغرب 6:24
سوهاج
المغرب 6:32
السويس
المغرب 6:35
طنطا
المغرب 6:42
الزقازيق
المغرب 6:40

دعاء الصائم عند الإفطار .. حث النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-، الصائم على دعاء الإفطار كما ورد في حديث ابن عمر-رضي الله عنهما- كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: «ذهب الظمأ وابتلَّت العروق وثبت الأجر إن شاء الله». أخرجه أبوداود والحاكم والبيهقي، فهذا الدعاء النبوي قليل ما نجد البعض يردده، وهو من السنن التي حرص عليها النبي -صلى الله عليه وسلم-، فعلينا أن نحرص جميعا على أدعية الصائم عند الفطر .


دعاء الصائم عند الإفطار .. وهناك صيغة أخرى  لـ الدعاء عند الإفطار وكان -صلى الله عليه وسلم- يقول: «اللهمَّ لكَ صمتُ، وعلى رِزْقِكَ أفطرتُ»، رواه أبو داود مرسلًا.

دعاء الرسول عند الإفطار .. ومعنى «ذهب الظمأ» أي: انتهى الشعور بالعطش «وابتلت العروق» أي: رطبت بزوال اليبوسة الحاصلة من العطش. «وثبت الأجر» أي: زال التعب وحصل الثواب؛ وهذا حث على العبادات؛ فإن التعب يسير لذهابه وزواله، والأجر كثير لثباته وبقائه.  «إن شاء الله» قول متعلق بالأجر؛ لئلا يجزم كل أحد؛ فإن ثبوت أجر الأفراد تحت المشيئة الإلهية.


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