موعد أذان المغرب.. ودعاء الرسول عند الإفطار

ينشر موقع «صدى البلد» موعد أذان المغرب ووقت الإفطار في جميع محافظات مصر، اليوم الثلاثاء، الموافق 19 رمضان 1441 هجريًا - 12 مايو عام 2020 ميلاديًا، ويجب على كل قاطني المحافظات اتباع مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب.





القاهرة والجيزة

المغرب 6:40

الإسكندرية

المغرب 6:47

أسيوط

المغرب 6:35

أسوان

المغرب 6:23

الإسماعيلية

المغرب 6:37

بني سويف

المغرب 6:39

عين السخنة

المغرب 6:35

العريش

المغرب 6:32

الفيوم

المغرب 6:40

الغردقة

المغرب 6:25

كفر الشيخ

المغرب 6:43

الأقصر

المغرب 6:27

مرسى مطروح

المغرب 6:58

المنيا

المغرب 6:38

قنا

المغرب 6:27

شرم الشيخ

المغرب 6:24

سوهاج

المغرب 6:32

السويس

المغرب 6:35

طنطا

المغرب 6:42

الزقازيق

المغرب 6:40