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أخبار العالم

السعودية تستأنف جلسات التقاضي عن بعد ضمن إجراءات الوقاية من كورونا

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 05:48 م
السعودية
السعودية
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عبدالله قدري
قررت السلطات السعودية، استئناف عقد الجلسات القضائية بالممكلة، في محاكم ديوان المظالم عن بُعد، بدءًا من الأربعاء المقبل.

وقالت وسائل إعلام سعودية، إن هذا القرار جاء لإتمام منهجية تحول قضاء ديوان المظالم إلى تقاض إلكتروني متكامل، ولإحداث نقلة متطورة لأساليب التقاضي الإلكترونيّ على نحو متميز يجعل الخدمات القضائية أكثر يسرًا وسهولة، مع الإجراءات الاحترازية تجاه فيروس كورونا المستجد. 

صدر القرار بواسطة خالد بن محمد اليوسف، رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري، الذي أكد أن القرار يتضمن متابعة الأعمال والإشراف عليها، ومعالجة ما يستجد لعموم الأوضاع التقنية والتنسيق مع رؤساء محاكم الديوان لبدء مرحلة التنفيذ.

وحسب القرار أوكل خالد بن محمد اليوسف مهامّ الإشراف على مراحل تنفيذ الخطة القضائية لسير أعمال التقاضي الإلكتروني إلى نائب رئيس ديوان المظالم للشؤون القضائية الشيخ علي بن محمد السلطان.

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