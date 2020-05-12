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ثقافة

دور المخطوطات العربية فى حفظ ذاكرة الأمة وإرثها المعرفى والثقافى بمركز زايد

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 10:30 م
صدى البلد
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طارق موسى

نظم مركز زايد للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث الإمارات، ندوة علمية  بعنوان «تحقيق التراث الوطني والعربي بين الواقع والمأمول»، والتي عقدت عبر الإنترنت، بمشاركة نخبة من الباحثين والمختصين في مجال تحقيق المخطوطات.


افتتحت الندوة بكلمة ترحيبية للدكتور محمد فاتح زغل الباحث الرئيسي في مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث حول أهمية الحفاظ على المخطوطات العربية باعتبارها ذاكرة الأمة، وإرثها المعرفي والثقافي والفكري والحضاري، مؤكدا على دور دولة  الإمارات وجهودها في سبيل المحافظة على المخطوطات العربية والإسلامية.


وقد تمثلت مشاركة المركز في إبراز دور المركز الرائد في حفظ التراث المخطوط في غرب أفريقيا، حيث تحدث الدكتور بسام داغستاني رئيس قسم الحفظ والمعالجة والترميم عن دور المركز والجهود، التي بذلها جمعة الماجد رئيس المركز، من أجل إنقاذ الوثائق والمخطوطات العربية في مدينة تمبكتو في مالي، وتيشيت في موريتانيا، والمشاريع الدولية التي شارك بها.


كما تحدث الدكتور بسام عن عمليات الحفظ والصيانة والترميم، التي يقوم بها المركز في معمل الترميم التابع له.

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