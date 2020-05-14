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محافظات

لأول مرة.. مسجد الشيخ حسانين في الدقهلية بدون زوار

الخميس 14/مايو/2020 - 01:50 م
لاول مرة مسجد الشيخ
لاول مرة مسجد الشيخ حسانين في الدقهلية بدون زوار
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همت الحسينى
لهذا المسجد قيمة كبرى عند زواره، فقد ارتبط اسمه بأحد العارفين وهو الشيح حسانين، والذى قدم من إحدى قرى المحلة للمنصورة وعرف بكراماته، وبنى مسجدا باسمه لما تركه من حب الناس له، وأنه دائما كان يعطى الآخرين كثيرا ولا بحتفظ لنفسه بشيء.

كان مسجد الشيخ حسانين بالمنصورة فى رمضان الكريم يكتظ بالمصلين داخله وخارجه، ويجلس أمامه الكثيرون ويصلى داخله من داخل المنصورة وخارجها، وبنى المسجد عام 1883 تقديرا للشيخ المتصوف الزاهد، وتم تطوير المسجد عام 1970، وصلى به المنشدون محمد الكحلاوي والمنشد سيد النقشبندى والشيخ نصر الدين طوبار.

وعقب صدور قرار غلق المساجد، خاصة فى هذا الشهر الكريم، وعم الحزن زواره ومن اعتادوا على الصلاة والتعبد فى رمضان، حيث انتابهم شعور محزن بسبب كورونا التى أدت لغلق المسجد ومساجد مصر كلها.

وقال أحمد فهمى، موظف: "أنا لست مقيما بالمنطقة بل بمنطقة جديلة وهى تبعد عن المسجد، ورغم ذلك اعتدت على تناول الإفطار والذهاب للمسجد على الفور أصلى به المغرب والعشاء والتراويح، وفى العشرة أيام الأخيرة كنت أصلى التهجد به، الآن المسجد مغلق مما يحزننى أن رمضان يأتى وزوار المساجد فى منازلهم".

ويقول سعد فريد، طبيب: "هذا المسجد من أشهر المساجد بالدقهلية ويتردد عليه الكثيرون من الدقهلية والمحلة ومحافظات أخرى، خاصة عند إقامة مولد الشيخ حسانين فى شهر أغسطس، ولأول مرة لا أصلى به، ورغم قرار غلقه خلال الآونة الأخيرة، إلا أننى أتردد عليه وأنظر إليه، ربما أجده مفتوحا، ولكن جاء كورونا ليحرمنا من المساجد، خاصة فى رمضان، وهذ شعور محزن جدا".

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لأول مرة.. مسجد الشيخ حسانين في الدقهلية بدون زوار
لأول مرة.. مسجد الشيخ حسانين في الدقهلية بدون زوار
لأول مرة.. مسجد الشيخ حسانين في الدقهلية بدون زوار
لأول مرة.. مسجد الشيخ حسانين في الدقهلية بدون زوار
لأول مرة.. مسجد الشيخ حسانين في الدقهلية بدون زوار
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