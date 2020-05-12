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تعليم

تعيين الدكتور حمزة خليل نائبا لمدير المركز الإعلامي بجامعة طنطا

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 07:09 م
الدكتور مجدي سبع
الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا
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احمد علي
أصدر الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، قرار رقم (1029)، بتكليف الدكتور حمزة السيد حمزة خليل - مدرس الصحافة بقسم الاعلام بكلية التربية النوعية- نائبًا لمدير المركز الإعلامي لجامعة طنطا لمدة عام قابل للتجديد بجانب عمله الأصلي.
يذكر أن الدكتور حمزة خليل تخرج في كلية التربية النوعية من جامعة طنطا عام 2008، وعُين معيدًا بقسم الاعلام بالكلية في ابريل 2009م، ثم حصل على درجة الماجستير في "استخدام الشباب مواقع الشبكات الاجتماعية فى ثورة 25 يناير المصرية والإشباعات المتحققة منها" عام 2012، ودرجة الدكتوراه في "دلالة تأطير الصورة في التناول الإعلامي لثورة 30 يونيو" في مايو 2017، وتدرج في المناصب العلمية حتى وصل إلى درجة مدرس في الصحافة في يوليو 2017.
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