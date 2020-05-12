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ساحة رأي

زياد السويفي يكتب: السفير القوني ومبادرة الخير

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 08:41 م
صدى البلد
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في بداية الأزمة تنبأ السفير المصرى بدولة الكويت طارق القوني بتأثيراتها على الحياة المعيشية في العالم أجمع وفي مكانته كونه مسؤولا عن أبناء الجالية المصرية فكر بعمل "مبادرة تكاتف" لتقدم المساعدات لهم في وقت الشدة لكل مصري وافد ، وبالفعل تجمع الكثير من رجال الاعمال وأصحاب الهمم والمساعدات بالمشاركة معه وتقديم المساعدات لكل محتاج من أبناء الحالية.


فتحية إجلال للسفارة المصرية بالكويت ، ولمبادرة تكاتف  والقائمين عليها التي كانت بدايتها عنبرا وختامها مسكا.. بهذه القصة نبدأ، وكالعادة لا جديد يذكر ولا قديم يعادل عندما تتقدم السفارة المصرية في أي عمل يكون التميز وكالعادة يكون الإبداع ودقة التنظيم، ورجال تكاتف كانوا على قدر المسؤوليو والتحدي، لذلك ان تكون عضوا أو فردا أو قائدا أو مسئولا في عمل إنساني وطني تحت ظل علم مصر فذلك فخر للانسانية والبشرية وللوطنية تجاه إخوانك الوافدين ، وأن تكون متطوعا خادما لأبناء وطنك.


كل البشر سند لبعض وتكاتف السفارة المصرية زرعت الزهور فقطفت الورد زرعت الخير فجنت ثمار المحبة والتقدير، ان مكنون الراحة النفسية يكمن في كيف نساعد بعضنا البعض، وقت المحن والأزمات. كانت مبادرة تكاتف التي أطلقتها السفارة المصرية.


 وأكد السفير القوني أن المبادرة نجحت في الوصول للآلاف من أبناء الجالية الأكثر احتياجا في ظل الظروف الاستثنائية الطارئة خاصة مع انتشار فيرس كورونا المستجد لمساعدتهم على قضاء حوائجهم أملا في تخفيف الاعباء الغذائية عنهم بقدر المستطاع بمبدأ "تكاتف كلنا سند لبعض ".


‏لقد وضع السفير ورجال الخير من أبناء الجالية المصرية بالكويت أساسا قويا متينا بفضل الله وبفضل إنسانيتهم أظهرت الوحدة والتكاتف والسند لأبناء مصر بالخارج، مبادرة يفتخر بها كل المصريين بالكويت ترعى وتقدم كل الجوانب والمساعدات الانسانية .


كلمة شكر وكل التحية والتقدير والاحترام للسفير المصري ولأبناء الحالية المصرية القائمين على العمل وحفظ الله بلادنا ورفع عنا البلاء وسيئ الأسقام.
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