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برلمان

4 آلاف جنيه .. تحرك عاجل من البرلمان لزيادة رواتب المعلمين

الأربعاء 13/مايو/2020 - 07:01 ص
زيادة رواتب المعلمين
زيادة رواتب المعلمين
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حسن رضوان
قال مصطفى كمال الدين عضو مجلس النواب، إنه قام بتقديم بيان عاجل لرئيس مجلس النواب لتوجيه لوزير التعليم بشأن استمرار تجميد رواتب المعلمين عند أساسي مرتب لعام2014، بينما تكون الاستقطاعات والخصومات على أساسي 2020، بالرغم إن المعلم يدفع استقطاعات لمرتب لم يحصل عليه.

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وأكد" كمال الدين" لـ"صدى البلد"، أن راتب المعلم غير كاف لسد احتياجاته فيما يجعله يقوم بقبول أى وظيفة أخرى حتى لو سائق توك توك لتوفير النقود مما يجعله غير قادر على بذل جهود كبيرة فى توصيل المعلومات الى الطلاب.


وطالب النائب بضرورة زيادة رواتب المعلمين لتصل لـ 4 آلاف جنيه، مؤكدًا أن أغلب المعلمين تحت خط الفقر بسبب ضعف رواتبهم.


وأوضح عضو مجلس النواب، أنه لن يكون هناك أى تطوير للتعليم بأى طريقة دون النظر الى المعلم فى المقام الأول فينغى الاهتمام بشتى أموره الاجتماعية والعلمية والمالية، قائلا:" ماينفعش المعلم يكون درجة تالته فى المجتمع".

كما أكد النائب أنه قام بتقديم البيان العاجل لرئيس مجلس النواب لوضع حلول سريعة من شأنها أن تساهم فى سد احتياجات المعلم وتلبية مطالبه.
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