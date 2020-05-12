أخبار الرياضة السعودية .. مصير الدوري السعودي .. تقليص عدد الأجانب ..أهلي جدة ينهي أزمة دي سوزا

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية السعودية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثًا مهمة وتبادل تصريحات بين عناصر الوسط الرياضي السعودي، وجاءت كالآتي:





تحدث الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، عن موقف الأجانب وتجميد النشاط الرياضي في البلاد، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.









كشف النجم النيجيري أحمد موسى لاعب فريق النصر السعودي، حقيقة رحيله عن العالمي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.









أكد تقرير صحفي، اليوم، الثلاثاء، انتهاء أزمة مستحقات البرازيلي جوزيف دي سوزا، لاعب وسط أهلي جدة السعودي، مع ناديه.









أكد فهد المولد مهاجم اتحاد جدة السعودي، أنه تعلم كثيرًا من عقوبة الإيقاف، التي تعرض لها، وأبعدته عن الملاعب لفترة طويلة.









كشف النجم السوري عمر السومة لاعب فريق أهلي جدة السعودي، عن أسوأ لحظة خلال مسيرته الكروية.



