جراب ذهبي لكل لاعب في فريق باريس سان جيرمان بعد التتويج بالدوري الفرنسي





جاء إعلان الشركة كمكافأة للاعبي فريق العاصمة الباريسية، بعد تتويجهم ببطولة الدوري الفرنسي ، بإعلان من رابطة الليج آن نهاية الشهر الماضي.





وكانت رابطة الدوري الفرنسي قد أعلنت نهاية الشهر الماضي عن تتويج فريق باريس سان جيرمان بطلًا لدوري الموسم 2019-2020، بعد قرار الحكومة الفرنسية بإنهاء الموسم الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا





ونشر حساب الشركة على موقع إنستجرام الإعلان عن ذلك الأمر، حيث سيحصل كل لاعب في الفريق على جراب ذهبي من العيار 24 جرام، مكتوبًا عليه اسم كل لاعبه ورقم قميصه في الفريق.





وكانت شركة iDesign Gold، قد أهدت لاعبي ليفربول جرابات ذهبية أيضًا بعد تتويجهم بدوري أبطال أوروبا العام الماضي على حساب نادي توتنهام الإنجليزي.