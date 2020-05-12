كليات جامعة القاهرة توضح لطلابها بعض النقاط.. هندسة: مواعيد مختلفة لتسليم الأبحاث من الطلاب بالخارج.. حاسبات: 6 حالات لا يتم تقيمها بنظام الرسائل البحثية

مواعيد مختلفة لتسليم الأبحاث من الطلاب بالخارج بكلية هندسة

6 حالات لا يتم تقيمها بنظام الرسائل البحثية بكلية الحاسبات



اختيار الأقسام في كلية الهندسة يكون حسب الطاقة الاستيعابية





ما زالت كليات جامعة القاهرة توضح لطلابها المقررات وموضوع الرسائل البحثية التي يقيم الطلاب على أساسها بديلا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات في جلسته 699 بتاريخ 18 أبريل الماضي، حيث أن القرارات جديدة عليهم تطبق للمرة الأولى، لتعليق الدراسة لتفشي فيروس كورونا، بالإضافة لبرامج الساعات المعتمدة ونظام الفصلين والطلاب من الخارج.





أكد الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة ، على أن طلاب سنوات النقل من الخارج وهم الباقين للإعادة في الفرصة الأخيرة، على نظام لائحة 2003، بالفرقة الثاني والثالثة، سيقومون بتسليم البحث في المقررات الراسبون فيها من خلال طرق التواصل مع الأساتذة.





وأضاف عبدالفتاح، لـ"صدى البلد"، أن على الطلاب الألتزام بكل التفاصيل المعلنة في المقررات المختلفة عدا؛ موعد التسليم فيقدمة الطالب في الفترة من 12 إلى 15 يونيو المقبل.





وأشار عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، إلى أن أسماء الطلاب موجودة في الكشوفات المعلنة على موقع الكلية ومواد رسوبهم حتى يتأكد كل طالب من المواد المحمل بها و أنه مسجل في الفرق.





وأوضح حسام عبد الفتاح، أنه بالنسبة للطلاب من الخارج لائحة 2003 بالفرقة الأولي : يقوموا بتسليم البحث بأنواعه المطلوبة في المقررات المكافأة بلائحة 2018، على أن يلتزم الطالب بكل التفاصيل المعلنة في تلك المقررات المختلفة، على أن يكون تسليم البحث نفس الموعد المحدد لطلاب الفرقة الثانية والثالثة.





وتابع الدكتور حسام، أن على الطلاب من الخارج التواصل مع زملائهم من الفرقة أو مندوب الدفعه حتى يعلم المطلوب منه مثلهم .





ومن جانبها، قال الدكتورة حنان حسن، منسق عام برامج الساعات المعتمدة بـ كلية الهندسة جامعة القاهرة، إن الكثير من طلاب قسم الإعدادي بالكلية إصابة الإحباط بسبب تقديرات الفصل الدراسي الثاني التي ستكون ناجحا وراسبا فقط وفقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات، والذي كان يساعده في الانضمام إلى القسم الذي يرغب فيه، مشيرة إلى أن التقييم سيكون عن امتحانات الفصل الدراسي الأول.









وأضاف حنان، في تصريح، أن على الطلاب الدخول إلى موقع الكلية لاختيار البرنامج الأنسب لهم، والذي يحبه، بعيدا عن اختيار زملائهم، موضحة أن هناك فرصة للتعويض، تعتمد على أن التقديرات لم تحدد بعد، بالإضافة إلى أن اختبار التحسين الذي يشترط على أن يكون عدد الطلاب به ثلاثة على الأقل.









وأشارت المنسق العام لبرامج الساعات المعتمدة بكلية الهندسة، إلى أن على الطلاب أن تختار القسم الذي تريده، ومن ثم يرجع ذلك لإدارة الكلية، إذا كانت الطاقة الاستيعابية للقسم تقبله فسيتم قبول جميع الطلاب، محذرة أن يكتب طالب رغبة ليست على هواه ولكن ليكون مع أصدقائه أو لأن القسم يقبل مجموع معين.









وقال الدكتور مصطفى عابدين مساعد منسق عام الساعات المعتمدة بكلية الهندسة جامعة القاهرة، إن طلاب برنامج الساعات المعتمدة بالكلية دراسوا خلال الترم 14 مادة، لطلاب الإعدادية، موضحا أنها تساعده في اختيار القسم الذي يحبه في السنة القادمة.





وفي نفس السياق،قالت الدكتورة إيمان ثروت عميدة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، إن بعض طلاب الساعات المعتمدة المسجلين لمواد بالكلية، تلتبس عليهم بعض القرارات الخاصة بالتقييم بالرسائل البحثية أم بإجراء اختبارات بعد إنتهاء فترة تعليق الدراسة.





وأضافت إيمان، لـ"صدى البلد"، أنه وفقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات، الخاص بامتحانات الفصل الدراسى الثانى، هناك 6 حالات يتم تقييمهم عن طريق الإمتحانات النهائية عقب انتهاء فترة تعليق الدراسة.

وأوضحت أن هذه الحالات هي:





1- طلاب المستوى الرابع، يتم عقد امتحان لهم في كل المقررات المسجلين فيها.

2- الطالب المسجل لمقرر فى تخصصه الفرعي يتم عقد امتحان له فى ذلك المقرر (لطلاب البرامج الأساسية اللائحة القديمة).

3- الطالب المسجل لمقرر يتم تدريسه فى السنة النهائية للقسم الخاص به يتم عقد امتحان له في ذلك المقرر.

4- الطالب فى مستوى غير الأخير المسجل لعدد ساعات أكثر من 18 ساعة ، يتم عقد امتحان له فى المقرر المضاف (من غير المستوى المقيد به الطالب).

5- المواد التكميلية لطلبة الدراسات العليا مرحلة الماجستير.

6- طلاب الدراسات العليا، يتم عقد امتحان لهم في كل المقررات المسجلين فيها.





وأشارت عميدة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، إلى أنه فى جميع الأحوال السابقة يتم احتساب درجة أعمال السنة للطلاب من 20، على أن تكون درجة الامتحان النهائي من 80، موضحة أنه فيما عدا تلك الحالات سيتم اختبارهم بنظام الرسائل البحثية.



