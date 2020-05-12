الأردن يفرض حظرا شاملا أول أيام عيد الفطر

أعلن وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، أن أول أيام العيد سيكون بمثابة حظر شامل، أشبه بما يتم تطبيقه كل يوم جمعة، مع السماح للأشخاص بالخروج سيرًا على الأقدام فقط، وبالتالي لن يسمح للقطاعات التجارية بالعمل.





وأشار العضايلة إلى أن الحكومة عممت الدليل الإرشادي للعودة إلى العمل في الدوائر الحكوميّة بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو الحالي على جميع الوزارات والمؤسسات في البلاد، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء عليه.





وأوضح وزير الإعلام أن الدليل الذي عممته الحكومة يهدف إلى تهيئة الموظفين للعودة إلى العمل، واتخاذ إجراءات الوقاية والصحة العامة، واستدامة تقديم الخدمات للمواطنين من مواقع الخدمات أو عن بعد.





ولفت الوزير إلى ضرورة الحد من تداول الأوراق بشكل يدوي، والاستعاضة عنها بوسائل التواصل الالكترونية الرسميّة، وتحديد مواقع استقبال المراجعين، مع الحرص على منع دخولهم إلى المرافق أو المكاتب الداخلية للمبنى، وتحديد ساعات لاستقبالهم، والحد من تداول العملات والأوراق النقديّة والاستعاضة عنها بوسائل وقنوات الدفع الإلكتروني وتفعيل المحافظ الإلكترونية، وتفعيل إجراءات التعقيم وفحص الحرارة على مداخل المباني الحكوميّة.





وبحسب العضايلة، سيتم استثناء بعض الموظّفين من الحضور إلى مواقع العمل، وخاصة أولئك الذين لديهم سجّل مرضيّ، أو نقص في المناعة، وكذلك الموظّفات الحوامل والمرضعات، والموظّفين القاطنين في الأماكن التي انتشر فيها الفيروس، والمخالطين للأشخاص الذين سبق إصابتهم بالفيروس، ومن يعانون من ظروف خاصّة يصعب بسببها التحاقهم بمواقع العمل مثل: وجود أطفال لا يمكن تأمين رعاية لهم، أو عدم توفّر وسيلة نقل؛ وجميع هؤلاء يتمّ تنظيم عملهم عن بُعد.



