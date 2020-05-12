AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

دول عربية تعلن الحظر الشامل خلال عيد الفطر

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 10:44 م
حظر التجول في عيد
حظر التجول في عيد الفطر
Advertisements
عرفة البنداري
يلقي فيروس كورونا  بظلاله على مختلف نواحي الحياة، اقتصاديا واجتماعيا وغيرها في المنطقة العربية، نتيجة الانتشار المتزايد له والجهود الحكومية الرامية إلى تحجيم ذلك والتقليل من معدل الانتشار.

شهد العالم العربي تأثرا سلبيا بفيروس كورونا خلال شهر رمضان، حيث تم تعليق الصلاة في المساجد، ومنع صلاة التراويح، وهو ما ضيع الاجواء الروحانية للشهر الكريم، لكن يبدو أن هذا الأمر سوف يمتد أيضا إلى فرحة عيد الفطر، حيث قررت دول عربية فرض حظر شامل خلال عيد الفطر.

ففي المملكة العربية السعودية أعلنت وزارة الداخلية  استمرار جميع الإجراءات الاحترازية  المخصصة بحظر التجول حتى نهاية شهر رمضان الكريم.  كما تقرر فرض حظر تجول كامل خلال الفترة من 30 رمضان وحتى 4 شوال، واستمرار منع الدخول والخروج من المناطق المعزولة.

وفي الأردن أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، أن أول أيام العيد سيكون بمثابة حظر شامل، أشبه بما يتم تطبيقه كل يوم جمعة، مع السماح للأشخاص بالخروج سيرًا على الأقدام فقط، وبالتالي لن يسمح للقطاعات التجارية بالعمل.

وأشار العضايلة إلى أن الحكومة عممت الدليل الإرشادي للعودة إلى العمل في الدوائر الحكوميّة بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو الحالي على جميع الوزارات والمؤسسات في البلاد، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء عليه.

وأوضح وزير الإعلام أن الدليل الذي عممته الحكومة يهدف إلى تهيئة الموظفين للعودة إلى العمل، واتخاذ إجراءات الوقاية والصحة العامة، واستدامة تقديم الخدمات للمواطنين من مواقع الخدمات أو عن بعد.

في السياق ذاته، أعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق، فرض حظر شامل للتجول خلال أيام عيد الفطر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأردن يبدأ حظر التجول الشامل لمواجهة كورونا

لماذا فرضت الأردن حظر التجوال الشامل على أراضيها؟.. فيديو

شفاء 3 حالات من مصابي فيروس كورونا في الأردن

الإمارات تعلن إجازة عيد الفطر من 29 رمضان حتى 3 شوال

الأردن يسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا

هل تفرض الحكومة الحظر الشامل في الأسبوع الأخير من رمضان وعيد الفطر؟.. مصدر يرد

ترشيحاتنا

لوفرين يقترب من الانضمام لـ روما

النيابة العامة تصدر 3 قرارات عقب اندلاع حريق في شقة بعمارات العبور

إبراهيم نصر يوجه رسالة مؤثرة لـ عادل إمام و يبكى على الهواء.. أبرز 10 تصريحات لبطل الكاميرا الخفية قبل وفاته.. فيديو

أخبار الزمالك .. شروط استئناف الدوري .. حقيقة اعتزال شيكابالا .. فرجاني ساسي يطمئن على النقاز

الحقوني أنا زميلتكم وأصبت بكورونا.. قصة وفاة رشا حلمي من الاستغاثة وحتى الجنازة

تفاصيل وفاة رشا حلمي بـ كورونا.. الرعاية الطبية بماسبيرو تكشف تاريخ آخر تواجد لها في قطاع الأخبار

AdvertisementS

غدا.. بث صلاتي التراويح والتهجد من الجامع الأزهر بحضور أئمة المسجد والعاملين

فرض حظر تجول كامل من 30 رمضان حتى انتهاء العيد في السعودية

منطقة موبوءة.. إصابة جميع العاملين بمستشفى الزهراء الجامعي بـ كورونا

هل تفرض الحكومة الحظر الشامل في الأسبوع الأخير من رمضان وعيد الفطر؟.. مصدر يرد

الأردن يفرض حظرا شاملا أول أيام عيد الفطر

الحقوني أنا زميلتكم وأصبت بكورونا.. قصة وفاة رشا حلمي من الاستغاثة وحتى الجنازة

مصر الـ 9 عالميا.. شاهد.. الأبحاث المصرية الخاصة بعلاج فيروس كورونا

مسلسل الاختيار .. القصة الكاملة لحادث الفرافرة الإرهابي في 2014

مصر تأتي قبل إسرائيل وتركيا.. خطة الدولة لتقديم 27 بحثا عالميا للوصول لعلاج كورونا

أمطار تصل للسيول.. الأرصاد: موجة شديدة الحرارة من الخميس حتى الإثنين.. والعظمى 42

إنقاذ سكان عمارات العبور بصلاح سالم من كارثة

يستهدف الفتيات حتى سن 15 عاما.. سكرتير البابا تواضروس الثاني يكشف لـ"صدى البلد" تفاصيل مشروع "بنت الملك"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية أكلة.. الأرز باللبن من طبق مخصص لـ يزيد بن المهلب إلى دواء عند الأتراك

تسبب الوفاة.. أعراض خطيرة لـ حساسية الطعام

شاهد.. امرأة مبتورة الذراعين والساقين تنجب أجمل طفلين