قضاة كفر الشيخ يتبرعون بمستلزمات وأجهزة طبية لمستشفى الصدر ..صور

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، مساء اليوم، تبرع قضاة كفر الشيخ بعدد من الأجهزة الطبية لمستشفى الصدر، في إطار المبادرات والمشاركات المجتمعية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.





ثمنَ محافظ كفر الشيخ، جهود المبادرات والمشاركة المجتمعية في مواجهة وباء كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن التنمية تتحقق بتكاتف الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني.





شارك قضاة كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، بدعم مستشفى الصدر بالعاصمة، بـ" 12 سريرًا، 12 "كومودينو"، 2 سرير حركي، كراش كار، عربة نقل نفايات، جهاز صدمات كهربائية، كحول جيل، كلور للتطهير والتعقيم"، وذلك في إطار المشاركة المجتمعية والإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





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